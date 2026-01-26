Una joven que asitió a uno de los tres conciertos que el puertorriqueño Bad Bunny ofreció este fin de semana en Medellín contó a través de un video publicado en TikTok la desagradable e indignante situación que empañó su experiencia en el multitudinario evento.

La fanática de ‘el conejo malo’, quien se identifica en redes sociales como ‘Nita’, hizo una denuncia pública contra un hombre que en pleno concierto orinó sobre ella y otros asistentes.

En el video, la joven detalla que en ese momento Bad Bunny estaba cantando su tema ‘Debí tirar más fotos’ y ella se disponía a grabar un video para sus cuentas de redes sociales. De pronto, sintió que le cayó un líquido en su cabeza y brazos.

“De la nada me cayó un montón de agua en la cabeza y los brazos. Miré hacia atrás y había mucha gente peleando. Dejé de grabar y ahí me di cuenta de que lo que nos cayó no era agua”, relató la joven.

Se percató entonces que varias personas que estaban al lado de ella miraban hacia arriba, donde había más fanáticos viendo el concierto, entre esos un hombre al que la gente comenzó a insultar por haber orinado sobre los que estaban debajo de él, mientras este se escondía.

‘Nita’ dijo que otro hombre que estaba cerca de ella fue quien recibió la mayor cantidad de orín, quedando casi empapado. Aunque al principio la joven estaba confundida y no entendía muy bien lo que estaba pasando, su tía le aseguró que vio al sujeto cuando orinó en dirección a ellos.

Decidió grabar con su celular a las personas que estaban arriba de ella con la esperanza de captar el rostro del responsable, y lo logró. Según la joven, tiene fotos y videos del sujeto que orinó sobre ella y otras personas en el concierto de Bad Bunny.

No quiso mostrar el rostro del hombre en TikTok por temor a represalias legales, pero sí anunció que tiene planes de hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes, con el material probatorio que consiguió recopilar.