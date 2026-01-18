Todo se pone a punto para que la soberana del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, ordene, decrete y mande.

Es así como en medio del show de Lectura del Bando que se realiza esta noche en el estadio Romelio Martínez, el alcalde de la ciudad Alejandro Char Chaljub le entregó las llaves de la ciudad a Michelle Char Fernández y así tener el control de La Arenosa.

Asimismo, el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, recibió el Bastón de mando. Por su parte, los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta Tobón y Joshua Ortiz Melendrez, recibieron un cetro de honor.

En el escenario, Alejandro Char aseguró: “Gracias Barranquilla. Gracias reina. Te has metido a Barranquilla en el bolsillo. Contigo llegó la 11”, haciendo referencia al título del Junior de Barranquilla.

“Barranquilla está feliz porque has hecho un carnaval espectacular, te has metido en los barrios. Le has dado mucha importancia a los grupos folclóricos”, agregó el burgomaestre.

Para la entrega de las llaves de la ciudad la reina fue una ‘Mulata de colores’, una fantasía del diseñador Jean Robechi, quien ha tomado como inspiración la historia de resistencia y cultura que converge entre el río y el mar, disponiendo una pieza de colección pintada a mano alzada, cuya falda representa al acaudalado río fundiéndose sobre el mar.

Esta ha sido facetada en su totalidad con centenares de lentejuelas nácar colocadas en líneas diagonales y rectas, acompañada en la parte superior por un corset en técnica de vidriado con canutillos y cristales, puestos de manera meticulosa a mano; dándole un toque en mostacillas verde citrino que reflejan el sol sobre el mar y finalizando la pieza con apliques delicados que resoplan como una melodía al oído de Michelle: Mulata.

Al finalizar el momento, el público entonó, sorpresivamente, el himno de Barranquilla.