En el departamento del Atlántico, donde los debates ciudadanos giran en torno a la seguridad, el acceso al empleo, especialmente juvenil, y la necesidad de una mayor competitividad regional, las propuestas políticas enfrentan una exigencia reiterada, la cual es pasar del discurso a la planificación con resultados.

En ese escenario Iván Devanny Díaz Rojas, barranquillero de 31 años, oriundo del barrio Galán, quien inicia su aspiración a la Cámara de Representantes con un perfil compuesto con formación académica, experiencia empresarial y un enfoque poco habitual en la política local, aparece con la aplicación de principios de la aviación a la gestión pública.

Díaz Rojas es abogado y politólogo, con doble titulación de la Universidad Autónoma del Caribe, una formación que, según ha señalado, le permite abordar la política desde el marco jurídico y el análisis de las dinámicas sociales. A este perfil académico se suma un elemento distintivo en su discurso: su certificación como piloto, obtenida a los 29 años.

Desde esa experiencia, el candidato ha insistido en trasladar a la función legislativa conceptos como la disciplina, el cumplimiento de protocolos y la toma de decisiones bajo presión con base en procedimientos claros. En sus palabras, el Congreso requiere menos improvisación y mayor rigor técnico, debido al impacto directo de sus decisiones en la vida de los ciudadanos.

En el ámbito laboral, su trayectoria también se aparta del modelo tradicional del político de carrera. Inició en el sector inmobiliario y en 2015 fundó la empresa Bienestar y Soluciones Inmobiliarias, experiencia que suele presentar como base de su visión de gestión orientada a la sostenibilidad de proyectos, la generación de empleo y la medición de resultados.

De manera paralela, ha participado como gestor de paz en procesos de mediación y resolución de conflictos, y ha sido socio en el sector salud, específicamente en Metro Clínica Gamar, donde ha trabajado en áreas administrativas enfocadas en la optimización de servicios y la creación de empleo con enfoque social.

Con ese recorrido, Díaz Rojas ha estructurado su agenda política alrededor de tres ejes que considera prioritarios para el Atlántico: seguridad, empleo y desarrollo regional.

En materia de seguridad, propone un enfoque que se aleja de las fórmulas reactivas y plantea una estrategia basada en la prevención y la anticipación del delito. Su propuesta incluye el fortalecimiento de la inteligencia y el análisis de datos, el uso de tecnología en los barrios para mejorar la vigilancia y los tiempos de respuesta, y una articulación más eficiente con el sistema judicial para evitar que las capturas no se traduzcan en procesos efectivos.

Además, insiste en que la seguridad debe abordarse de manera integral, vinculándola con políticas sociales y de empleo, especialmente dirigidas a jóvenes.

El empleo juvenil es otro de los puntos centrales de su planteamiento. Díaz Rojas ha señalado como problema estructural la dificultad de los jóvenes para acceder a su primer trabajo debido a la exigencia de experiencia previa.

Frente a ello, propone incentivar la vinculación formal de practicantes y pasantes, con experiencia real y remuneración justa, evitando que estas figuras sigan siendo utilizadas como trabajo no pago. Su enfoque apunta a reducir la informalidad, ampliar las oportunidades laborales y disminuir los factores de riesgo social asociados al desempleo.

En cuanto a la representación política, el candidato sostiene que el Congreso debe fortalecer su conexión con los territorios. Su propuesta contempla presencia permanente en barrios, corregimientos y municipios del Atlántico, la realización de mesas de trabajo con distintos sectores sociales y el seguimiento público a los compromisos adquiridos. Según su planteamiento, la rendición de cuentas y la trazabilidad de las promesas son claves para recuperar la confianza ciudadana.

Finalmente, en desarrollo regional, Díaz Rojas propone una visión del Atlántico como una ciudad-región con proyección nacional e internacional, apoyada en su ubicación estratégica. Plantea fortalecer la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno para convertir esa localización en una ventaja competitiva. En su diagnóstico, el principal obstáculo no ha sido la geografía, sino la falta de planificación, continuidad y articulación institucional.

Con un discurso que apela al relevo generacional y a una nueva forma de hacer política, Iván Devanny Díaz Rojas enfrenta ahora el reto de traducir sus planteamientos en resultados concretos. En un contexto de mayor escrutinio ciudadano, su apuesta pasa por demostrar que el método que propone —basado en disciplina, planificación y presencia territorial— puede responder a las demandas de un Atlántico que exige más gestión y menos retórica.