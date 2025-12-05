En el Atlántico, el Carnaval ya tiene a su embajadora. Se llama Stefanny Carolina Martínez Barceló, tiene 18 años, es de Soledad y desde este jueves fue presentada oficialmente como la Reina del Carnaval del Atlántico 2026 en un acto lleno de aplausos, música y emoción en la sede de la Gobernación.

El anuncio lo hizo el gobernador Eduardo Verano De la Rosa, quien destacó el carisma natural de Stefanny, su baile espontáneo y la facilidad con la que habla de la cultura de su tierra. “Tiene un talento especial para transmitir alegría. Queremos que sea la chispa del carnaval en todo el departamento”, aseguró.

Stefanny, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe, confesó que la noticia la tomó por sorpresa, pero la llenó de felicidad. “Estoy muy emocionada por este reto. Quiero que el país y el mundo conozcan nuestras danzas, nuestros municipios y nuestras raíces”.

Lea también: Greeicy cierra el año con ‘Curándote’, una invitación a sanar a través del baile

Su relación con la cultura viene de casa. En 2024 y 2025 fue Embajadora Nacional de la Butifarra Soledeña durante el Festival de la Tradición Soledeña, una experiencia que fortaleció su amor por lo popular y la preparó para asumir este nuevo rol.

También recordó que desde niña soñaba con portar una corona. Creció rodeada de música, especialmente vallenato, y participó en coros que le fueron dando seguridad y conexión con el arte. “Siempre me vi como reina del carnaval. Hoy que llegó el momento, voy con toda”, afirmó.

Lea también: El barranquillero Jorge Arnedo gana el Premio Nacional de Danza de Mincultura

La Gobernación confirmó que Stefanny estará acompañada por un equipo que respaldará su agenda y que la programación del Carnaval del Atlántico 2026 mantendrá sus fechas tradicionales. Su primera aparición oficial será este 8 de diciembre en la Gran Parada de la Luz, donde saludará por primera vez al público barranquillero y atlanticense como soberana.

Entre sus metas está visibilizar las tradiciones de los municipios y acercar a los niños al patrimonio cultural del Atlántico. “Los invito a vivir conmigo este Carnaval del Atlántico 2026. Vamos a gozarlo donde todo comenzó”.