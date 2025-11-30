Ella hace que un hombre quiera hablar español. Ningún forastero se imaginaba que podía bailar así, pero hace dos décadas, esta barranquillera le mostró al mundo que sus caderas no mienten. Y desde entonces, Hips Don‘t Lie sigue sonando en cada esquina del planeta, obligando a cualquiera a levantarse, moverse y rendirse al ritmo que Shakira convirtió en leyenda.

En este hit, la cantante se unió con Wyclef Jean, incluida en la reedición de su álbum Oral Fixation Vol. 2 (2006). El tema usa un sample de Amores como el nuestro de Jerry Rivera y está basado en Dance Like This, una canción anterior del rapero haitiano.

La canción se escuchó por primera vez el 14 de febrero de 2006 en la emisora KIIS-FM de Los Ángeles. Luego salió como sencillo el 28 de marzo en Norteamérica, en abril llegó a Latinoamérica y Europa, y el 19 de junio se lanzó en el Reino Unido.

Hips Don’t Lie ha vendido alrededor de 11 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en una de las canciones más descargadas de ese año. Con su mezcla de español e inglés y su influencia de la cumbia colombiana, se convirtió en el mayor éxito global de Shakira, llegando al número uno en más de 30 listas oficiales.

Incluso superó a otros grandes hits de la barranquillera como Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes, Waka Waka, La Tortura y Loca.

Lea también: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua”: Shakira

Archivo

Grito barranquillero

En esos 3:38 minutos que ya cumplen dos décadas de historia, hay un instante que sigue siendo el orgullo de cualquier barranquillero. Ese golpe de “En Barranquilla se baila así”. Justo ahí, Shakira dejó claro de dónde venía y qué sangre le corría por las venas, porque no solo cantó la frase, la encarnó.

En el video, la artista abrió la puerta por donde dejó entrar el Carnaval al mundo. Congos, garabatos, Son de Negro y colores vivos la acompañaban. Era su manera de decir que, aunque cantara en inglés y sonara en todos los continentes, su raíz permanecía firme.

Y porque una fiesta así no está completa sin su máxima representante, Shakira no llamó a una reina, sino a dos. Eligió el momento exacto en que la cumbia se abre paso para mostrarle al mundo a Claudia Patricia ‘Cuca ’Guzmán Certain, soberana del año 2000, y a Kathy Flesch Guinovart, del 2005.

Kathy Flesch recuerda que en aquel episodio “Nada estuvo planeado”. Acababa de terminar su reinado del Carnaval 2005 cuando recibió la llamada que cambiaría la manera en que el mundo vería a Barranquilla.

“Shakira estaba buscando incluir detalles típicos del Carnaval en el video. Teníamos una amiga en común, y fue ella quien me dijo de un día para otro: ‘¿Quieres venir conmigo a Los Ángeles a grabar Hips Don’t Lie?’. Me avisó literalmente con 24 horas de anticipación”.

Archivo

La noche antes tenían una fiesta carnavalera en Miami y, al amanecer, Kathy y ‘Cuca’ Guzmán estaban abordando un avión rumbo a Los Ángeles. Todo fue tan rápido que apenas tuvieron tiempo para darse cuenta de la magnitud del momento.

“Nos bajamos, compartimos habitación en el hotel y después conocimos a Shakira. Fue súper natural, como si nos conociera de toda la vida”. En el set grabaron junto a un grupo de bailarinas y, al finalizar, la barranquillera les pregunta: “¿Ustedes creen que este video va a pegar?”.

Kathy se ríe al recordarlo. “Imagínate. No se imaginó el boom que iba a ser. Le dijimos que sí, que estaba espectacular, ya el resto es historia”.

Una historia que, según ella, tuvo un impacto directo en la manera en que el mundo mira a la ciudad. “Claro que internacionalizó el Carnaval. Todo el mundo repetía ‘En Barranquilla se baila así’, incluso quienes no hablaban español. Me preguntaban de dónde era, y cuando decía que de Barranquilla, enseguida respondían: ‘Like the song’(como la canción) . Entonces tocaba explicarles qué era el Carnaval, por qué se bailaba así, quiénes éramos. La canción puso a la ciudad en el radar mundial”.

Archivo Las reinas del Carnaval, Kathy Flesch (2005) y ‘Cuca Guzmán’(2000)hicieron parte del videoclip.

Mientras que ‘Cuca’, fanática de la superestrella barranquillera, no lo pensó dos veces. “Empaqué mi maleta y nos fuimos para Hollywood. Ensayamos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, y luego grabamos. Shakira es perfeccionista con los detalles, nos enseñó cómo debíamos voltear la mano, todo milimétrico”.

Lea también: Rosalía visita La Bombonera junto al cantante Trueno

Todo un sello carnavalero

Para Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, el impacto de Hips Don’t Lie va mucho más allá del récord de reproducciones o de su éxito mundial. Manifiesta que esa canción puso el ADN barranquillero en el mapa. “Que una canción global llevara nuestro sello desde 2006 es algo poderoso. ‘En Barranquilla se baila así’ es la prueba de que nuestra cultura tiene un poder tan grande que cruza fronteras, conecta corazones y pone al mundo a moverse como si hubiera nacido aquí”.

Según Jaramillo, la canción fue la puerta por donde millones de personas conocieron por primera vez la esencia del Carnaval. Una ventana directa a esa forma de celebrar que nace en las calles, en los hacedores, en la música que corre por las venas del Caribe. Y fue por ello que este año el eslogan de la fiesta fue ‘En Barranquilla se baila así’.

Archivo

¿Y cómo no? Fue un 2025 en el que Shakira vivió en carne propia la alegría de la celebración. Supo colarse en la noche de Guacherna luego de dos noches inolvidables en el estadio Metropolitano con su gira Las Mujeres ya no lloran.

Dos fechas en las que se puso un sombrero vueltiao, tocó la tambora, bailó mapalé y hasta subió en tarima a la reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández De Castro, mientras interpretaba Te olvidé. Nada más carnavalero que eso.

“La mezcla de ritmos, la energía de la coreografía y la referencia explícita a Barranquilla sembraron en audiencias globales la idea de una fiesta colorida y auténtica, aun sin haberla visto jamás. Este año la fiesta fue un éxito y su visita atrajo más turistas de los que esperábamos”.

La canción que no envejece

La locutora Joyce Lozano, afirma que sin duda, la canción sigue siendo un fenómeno imposible de explicar del todo. “No puedo creer que ya son 20 años y sigue igual de especial. Donde Shakira la cante, pasa algo. Es magia, es la cumbia, es todo”.

“Shakira puede cantarla en China o en Alaska, y la gente igual piensa en Barranquilla. Aún recuerdo aquel lanzamiento en una estación de radio de Los Ángeles, cuando Shakira confesó que nunca imaginó que Hips Don’t Lie se convertiría en un éxito global y quedó marcada para siempre”.

Archivo

Destacó que la fuerza del tema está en su mezcla. Tiene un poco urbano, un toque de reguetón, la esencia de la cumbia, las trompetas que recuerdan a la salsa y ese coro que se queda pegado.

“Me emociono cada vez que yo pienso en ese día en que veía a Shakira en esa clausura, en ese cierre del Mundial 2006 haciendo esa gran presentación, entonces yo creo que fueron muchas cosas, el boom del mundial, presentaciones en los premios MTV, que fue algo fuera de serie, un sonido pegajoso, un sonido que se quedó en la mente.

Y lo más sorprendente es que el paso del tiempo no la ha debilitado. “Esta canción fue hecha para quedarse. Es para todas las generaciones. Ella es un genio. Esta canción no envejece y así será para siempre”.