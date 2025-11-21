Fátima Bosch Fernández, nacida el 19 de mayo del año 2000 en Santiago de Teapa, Tabasco, se convirtió en la Miss Universo 2025 durante la final el pasado jueves 20 de noviembre, realizada en Tailandia.

Con 25 años, la mexicana superó a la anfitriona Praveena Singh en una competencia que estuvo marcada por la polémica.

Instagram missuniverse Victoria Kjær Theilvig coronando a Fátima Bosh

¿Quién es Fátima Bosh Fernández, Miss Universo 2025

La nueva Miss Universo comenzó sus estudios de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y posteriormente amplió su formación en instituciones de renombre como la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y el Lyndon Institute en Estados Unidos.

Ese recorrido le permitió asumir su carrera no solo como modelo, sino como diseñadora enfocada en proyectos de impacto social y sostenibilidad.

Instagram fatimaboschfdz Fátima Bosh Fernández nació el 19 de mayo de 2000

Fátima Bosh vive con TDAH y dislexia

Además, Bosch siempre ha contado en entrevistas que vive con TDAH y dislexia, condiciones que derivaron en episodios de acoso escolar. En distintos escenarios ha resaltado que estas experiencias la moldearon y le enseñaron a convertir la diferencia en fortaleza.

“Ser diferente no es una debilidad; es una forma de aprender a brillar desde la propia historia”, dijo. Por eso, se ha enfocado en llevar la bandera de neurodivergencia en todo lo que realiza.

Apoya también a jóvenes migrantes a través de la Fundación Gritos de Amor y la moda sustentable, donde promueve el uso de materiales reciclados.

También, enfrentó una controversia que se volvió viral. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la descalificó públicamente al llamarla “tonta” tras un desencuentro relacionado con una sesión promocional.

Instagram missuniverse Nawat Itsaragrisil podría ser retirado de su cargo tras altercado con Fátima Bosch

La mexicana respondió con firmeza, defendiendo su derecho al respeto, lo que provocó una ola de apoyo entre varias participantes, incluida la entonces Miss Universo, Victoria Kjær, quienes abandonaron una actividad oficial como gesto de solidaridad.

El episodio llegó a oídos de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, quien calificó los ataques como “humillantes e inaceptables”. Poco después, Itsaragrisil emitió disculpas públicas.

Instagram fatimaboschfdz Miss México denunció haber sido humillada en Miss Universo por Nawat Itsaragrisil

La familia de Fátima Bosh en belleza y política

La historia de Bosch está marcada también por un entorno familiar con presencia en distintos ámbitos. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de una familia ligada a certámenes estatales, pues dos de sus hermanas, Mónica y Claudia Fernández, participaron en el Flor Tabasco.

Instagram fatimaboschfdz Fátima Bosh con Osmel Sousa

Mónica Fernández Balboa es la figura más reconocida de la familia, que es exsenadora por Morena, expresidenta del Senado y directora del INDEP desde 2024. Su paso por los concursos, según ha compartido, despertó su vocación política al recorrer comunidades de Tabasco.

El padre de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana y funge desde 2017 como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Con más de dos décadas en la empresa, ha sido distinguido por su trabajo en responsabilidad social y transparencia.

Siempre ha destacado el apoyo de su familia: “Mi familia es honesta, trabajadora y siempre busca dar lo mejor. Mi papá es un señor intachable, y sé que muchos hablarán sin conocer, pero yo sé quiénes son realmente”.

Fátima Bosh mantuvo un romance con el futbolista Kevin Álvarez

Bosch mantuvo una relación con el futbolista Kevin Álvarez. Aunque fue un noviazgo discreto, el propio jugador confirmó en una transmisión de Twitch que la relación terminó en 2023.

Ambos compartieron algunos momentos públicos, pero siempre mantuvieron su privacidad. Igualmente, Fátima se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, siguiendo a Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.

Instagram @BellaIndirecta Kevin Álvarez y Fátima Bosh fueron novios

¿Qué es la Dislexia y el TDAH, condiciones que tiene Fátima Bosh, Miss Universo 2025?

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura. No tiene que ver con la inteligencia, pues una persona con dislexia puede ser perfectamente inteligente o incluso sobresaliente.

Mientras que el El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) es una condición del neurodesarrollo que afecta la atención, el control de impulsos y, en algunos casos, la actividad física.

Es importante recalcar que son formas diferentes de procesar la información y requieren estrategias especiales para aprender. Cuando se identifican y manejan bien, las personas pueden sobresalir muchísimo.