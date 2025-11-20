El show de humor de ‘Los de la Culpa’, grupo conformado por los comediantes Iván Marín, ‘Tato’ Devia, ‘Tavo’ Bernate, Ricardo Quevedo, Santiago Rendón, Henry Delgado, canceló la presentación programada para el próximo sábado 29 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.

A través de un comunicado, Los de la Culpa manifestaron que debido al paro estudiantil que aún no cesa en la Universidad de Atlántico no podrán presentarse, pues sería en el teatro del alma máter donde se llevaría cabo la presentación.

“Con profundo dolor nos vemos en la obligación de informar a nuestro ejército de culpables en Barranquilla que, dada la tensa situación que atraviesa la Universidad del Atlántico, se nos ha notificado la cancelación de la función programada para el día 29 de noviembre por la imposibilidad de acceder al auditorio debido al bloqueo impuesto por los manifestantes”, se lee en un comunicado difundido este jueves.

Además de lamentar “los inconvenientes ocasionados por este hecho adverso que se sale de nuestras manos”, anunciaron también que Atrápalo, la empresa encargada de la boletería, devolverá el dinero de las boletas de las personas que las adquirieron.

Para esto, Atrápalo se encargará de comunicarse directamente con cada uno de las personas para hacer la respectiva devolución.

La capital del Atlántico iba a ser el escenario para el show especial de Navidad y Año Nuevo 2025 de la “recua de sinvergüenzas”, cita que se cumpliría a partir de las 8:00 de la noche en el auditorio de la Universidad del Atlántico con una duración aproximada de 2 horas y media.

Sin embargo, la universidad se mantiene en paro debido a la inconformidad expresada por una buena parte de los estudiantes que rechazan la elección de Leyton Barrios como rector, cargo que le designado por el Consejo Superior de esa institución de educación superior.

El cese de actividades también afectó al cantante Andrés Cepeda que tuvo que reprogramar sus conciertos que tendrían lugar en el mismo auditorio y trasladarlos a otro escenario.

Los espectáculos, inicialmente programados para el sábado 22 de noviembre en dos funciones —a las 4:00 p. m. y a las 8:00 p. m.—, se reagruparán en una sola presentación. La nueva cita con el público barranquillero será este viernes 21 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en el Salón Jumbo del Country Club.

A través de un video, Cepeda explicó las razones del ajuste y envió un mensaje directo a sus seguidores.

“Debido a una situación de orden público en la Universidad del Atlántico, nuestro empresario se ve obligado a reprogramar nuestros conciertos en Barranquilla”, dijo el artista, aclarando que la decisión busca garantizar la seguridad y tranquilidad de asistentes y equipo de producción.