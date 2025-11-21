La noche más esperada del certamen de belleza más famoso del planeta ya comenzó. Desde el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, se vive la gala de coronación de Miss Universo 2025, un evento que reúne a más de 120 mujeres de todos los continentes y que este año llega con “El poder del amor”, lema que busca resaltar la inclusión, compasión y la fuerza colectiva de las 130 naciones participantes.

A las 8:00 p.m., hora colombiana, se dio apertura oficial a la ceremonia, que sigue minuto a minuto la entrega del título que durante un año ostentó Victoria Kjær Thelivig, la joven danesa que hizo historia en 2024 al convertirse en la primera representante de su país en ganar la corona universal. Esta noche, la reina de 21 años se despide del reinado y entregará su legado a su sucesora.

Mientras el público se congrega en el escenario asiático, las delegadas llegan al punto culminante de una preparación que se extendió por semanas. Este miércoles, durante la fase preliminar, desfilaron en traje típico, vestido de baño y traje de gala.

La colombiana Vanessa Pulgarín, una de las candidatas más comentadas en redes sociales, tuvo una presentación impecable en la preliminar y se perfila como una de las fichas fuertes de la región para avanzar entre las finalistas. Con experiencia en reinados, modelaje y proyectos de bienestar, llega confiada a una noche que podría cambiar su vida para siempre.

8:02 p. m. Las participantes iniciaron la tradicional presentación, anunciando sus nombres y el país que representan.

8:20 p. m. Apareció en el escenario el comediante estadounidense Steve Byrne, quien será el encargado de presentar el certamen.

Colombia, entre las primeras 30 finalistas

8:30 p. m. Vanessa Pulgarín, de Colombia, fue seleccionada entre las primeras 15 de las 30 finalistas que pasarán a la siguiente fase del certamen. Estas fueron las escogidas:

Así fue la entrada de Vanessa Pulgarín al Top 30 ✨😍🇨🇴 pic.twitter.com/2grghMhzaV — Miss Coronas (@miss_coronas) November 21, 2025

India: Manika Wishwakarma

Guadalupe: Ophély Mézino

China: Zhao Na

Tailandia: Praveenar Singh

República Dominicana: Jennifer Ventura

Brasil: Gabriela Lacerda

Ruanda: Solange Tuyishime Keita

Costa de Marfil: Olivia Yacé

Colombia: Vanessa Pulgarín

Países Bajos: Nathalie Mogbelzada

Cuba: Lina Luaces

Bangladés: Tangia Methila

Japón: Kaori Hashimoto

Puerto Rico: Zashely Alicea

Estados Unidos: Audrey Eckert

México: Fátima Bosch

Filipinas: Ahtisa Manalo

Zimbabue: Lyshanda Moyas

Costa Rica: Mahyla Roth

Malta: Julia Ann Cluett

Chile: María Ignacia Moll

Canadá: Jaime VandenBerg

Miss Universe Latina: Yamilex Hernández

Croacia: Laura Gnjatović

Venezuela: Stephany Abasali

Guatemala: Raschel Paz

Palestina: Nadeen Ayoub

Nicaragua: Itza Castillo

Francia: Eve Gilles

Paraguay: Yanina Gómez

Desfile en traje de baño

8:44 p. m. Las primeras 30 finalistas iniciaron la pasarela en traje de baño.