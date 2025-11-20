La ciudad se vistió de gala para dar inicio al Barranquilla Fashion Week en su edición 2025 que se llevó a cabo este viernes en el lujoso Hotel Marriott. Desde las 7:00 de la noche, el evento contó con la presencia de diseñadores, modelos, referente de moda y amantes de la moda, todos ansiosos por descubrir las tendencias que marcarán la temporada.

La jornada comenzó con una presentación inaugural que destacó lo mejor del talento local y regional. Diseñadores emergentes y consagrados tuvieron la oportunidad de expresar lo que se verá en pasarelas que acentuaron la riqueza cultural y artística del Caribe colombiano en los días de BQFW 2025.

Kelly Palacio, directora de este evento de ciudad, contó lo emocionada que está de cumplir 12 años apoyando a diseñadores locales y de todo el Caribe.

“Quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí, por apoyar este evento de ciudad, este evento de Moda, que busca siempre exaltar el talento de nuestros diseñadores del Caribe, porque somos una ciudad rica en artesanías, diseños y por supuesto elegancia y glamour. Es para muy un orgullo contar con grandes y pequeñas marcas, pues tenemos invitados de lujo que son aliados importantes para que ellos puedan mostrarse en el exterior“.

Entre las invitadas especiales se encuentran Claudia Zuleta, diseñadora, Curadora, y estilista de moda; y Kika Rocha, directora de moda y belleza de People en Español y una de las presentadoras del programa digital People VIP, quienes han tenido la oportunidad de participar en otras ediciones, y en este 2025, se muestran igual de ansiosas y felices de poder presenciar el talento y la moda Barranquillera.

Jesús Rueda

“Estoy aquí para reconectar a estos nuevos diseñadores que son muy tan lindos, porque de eso se trata mi trabajo. Siempre con el fin de que ellos hagan relaciones con personalidades del mundo del espectáculo. Me he topado con diseñadores que me han encantado y que les he hecho el puente para que vistan a celebridades como Jennifer Lopez, Beyoncé, entre otros. Y para mí es un honor estar nuevamente aquí en Barranquilla Fashion Week 2025”, contó Claudia.

Por su parte, Kika mencionó que para ella Barranquilla es una ciudad que tiene mucho que dar en la industria. “Siempre he dicho que Barranquilla es una ciudad donde están las mujeres más elegantes de Colombia, porque son capaces de lucir bellas a pesar del clima, son mujeres que saben utilizar prendas. Entonces siempre es un honor para mí mostrar esto en mi contenido, las expectativas son demasiado grandes y aquí estamos para disfrutar de esta temporada”.

Una pasarela de lujo

La noche cerró de manera espectacular con la pasarela de Wayalupe, una marca de mochilas que llevan un sello ancestral por sus tejidos, y está está conformada por 15 mujeres que día a día luchan para visibilizar su trabajo. Esta se hizo en colaboración con con la diseñadora Yamile cure de Valledupar.

“Quiero agradecer a Kelly Palacio por darnos esta oportunidad, porque para nosotras no es fácil estar en estos escenarios, pues rompemos con muchos tabú, pero estamos felices de que nuestras mochilas se muestren esta noche”, anotó Claudia Barros, tejedora de Wayalupe.

La pasarela fue un derroche de colores y texturas que representaron la esperanza y el amor, dejando curiosidad sobre la importancia de la identidad cultural en la moda contemporánea, pero también de mis próximos días de barranquilla Fashion Week.

Cada una de las mochilas estaba decorada con una flor, que representa el renacer de la cultura wayuu en el tejido ancestral que utilizaron estas tejedoras para esta entrega en colores claros con piedras.

Este lanzamiento marca el comienzo no solo de un evento icónico para la moda en Colombia, sino también de una plataforma donde se celebran la creatividad. Con una agenda repleta de actividades, Barranquilla Fashion Week 2025 promete ser un punto de encuentro de innovación y posicionamiento para Barranquilla.