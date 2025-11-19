Paola Jara y Jessi Uribe llenaron de alegría las redes sociales al anunciar que ya nació su hija, Emilia. La pareja, una de las más queridas de la música popular, compartió este miércoles 19 de noviembre un carrusel de fotos en Instagram donde se ve a Paola en el posparto, abrazando por primera vez a la bebé, mientras Jessi la acompaña emocionado.

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, pues durante años ambos habían dicho que no planeaban formar una familia. Sin embargo, el embarazo llegó como una bendición que hoy celebran junto a su círculo más cercano.

Lea también: Miss Universo 2025: fecha, hora y cómo ver la coronación desde Colombia

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”, escribieron en la publicación.

Instagram @paolajarapj

Los fanáticos reaccionaron de inmediato con miles de mensajes llenos de cariño y buenos deseos. “Qué bendición tan grande”, “Felicidades por esa princesa”, “Dios los bendiga siempre”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Instagram @paolajarapj

Aunque en las fotos se observan algunos detalles de la bebé, Paola y Jessi decidieron no mostrar su rostro por ahora, para proteger su identidad mientras pasan sus primeros meses de vida.

Lea también: Video: James Rodríguez protagonizó un momento romántico con Luisa Duque tras la victoria de Colombia

Con la llegada de Emilia, los cantantes comienzan una nueva etapa que sus seguidores celebran con ellos, acompañándolos en este momento tan especial.