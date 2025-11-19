El autorretrato surrealista ‘El Sueño (La cama)’, de la pintora mexicana Frida Kahlo, que se subastará este jueves en Nueva York, podría marcar un récord y convertirse en la obra de arte más cara realizada por una mujer.

Lea más: Jessi Uribe y Paola Jara anuncian el nacimiento de su hija: estas son las fotografías

Los interesados podrán pujar mañana por la pieza en la sede de Sotheby’s en Nueva York, que califica la pintura como una de las “más conmovedoras” e “impactantes” de la producción artística de Kahlo.

La casa de subastas prevé que ‘El sueño (La cama)’, hecho en 1940, alcance un precio de entre 40 y 60 millones de dólares.

Hasta ahora, la estadounidense Georgia O’Keeffe y su ‘Jimson Weed/White Flower No’ ostenta el récord del cuadro pintado por una mujer más caro hasta el momento, que se vendió por 44 millones de dólares.

Ver más: Miss Universo 2025: fecha, hora y cómo ver la coronación desde Colombia

Por otra parte, si la obra supera los 34,9 millones, se convertirá en el cuadro más caro de la artista mexicana.

Kahlo pintó ‘El sueño (La cama)’ en un momento “especialmente turbulento” de su vida, pues ese año su salud se deterioró debido a la poliomielitis y las complicaciones derivadas de un accidente de autobús que vivió en 1925.

Por ello, la mexicana evoca en la obra la muerte y se representa a sí misma dormida en una cama de madera y envuelta en una manta dorada bordada con enredaderas y hojas.

Lea también: Video: James Rodríguez protagonizó un momento romántico con Luisa Duque tras la victoria de Colombia

Sobre los postes de la cama yace un esqueleto de tamaño natural envuelto en dinamita, sujetando un ramo de flores y recostado sobre almohadas.