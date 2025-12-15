¡Atención fashionistas del Caribe! Este año 2025 quedará en la historia de la moda colombiana como un punto de quiebre. Barranquilla Fashion Week (BQFW), Barranquilla es Moda, Moda Fest y la irrupción internacional de diseñadores locales lograron que la Arenosa se transformara en un escenario relevante para el talento, la innovación y la creatividad.

Esta ciudad portuaria volvió a demostrar que, detrás de su río, su mar, su calor y su carnaval, vive una industria creativa con ambiciones globales, avances tecnológicos, y un orgullo cultural que ya no cabe en sus calles, por eso ahora se desborda en las pasarelas.

Aunque Barranquilla ya ha sido protagonista en este escenario desde hace algunas décadas, durante estos últimos doce meses no hubo limitación alguna, y esto se debe gracias a la visibilidad que hoy tiene la ciudad. Otros diseñadores y marcas de la región comenzaron a ser mirados con lupa.

Pero lo que hace que Barranquilla destaque es la tradición, la modernidad, la cultura y la tecnología, lo que se podría decir que es un plus, ya que es una mezcla que otros lugares aún no logran tener con tanta consistencia.

La apuesta colectiva institucional, individual y artesanal por visibilizar la identidad caribe en clave fashion ha convertido a la región en un referente de creatividad sostenible, mestiza y diversa.

EL HERALDO dialogó con Kenny Muñoz, diseñador barranquillero que destacó este año en las pasarelas de la Semana de la Moda en Nueva York, y Luz Lancheros, periodista experta en moda, quien resumió cómo la moda caribe conquistó este 2025.

Así mismo, Kelly Palacio, creadora de Barranquilla Fashion Week, habló del regreso de la española Ágatha Ruiz de la Prada y de sus expectativas para el próximo año.

Innovación en la Costa

Hoy, más que nunca, Barranquilla no solo se vive, sino que se viste. Cada prenda, cada diseño, pasarela, taller, costurera, maqueta y pincelada de color son un acto de afirmación que identifica al Caribe. La moda ya no es un lujo, es identidad; una identidad que camina hacia un futuro ambicioso.

“Yo creo que el 2025 nos deja una lección, cuando una ciudad y toda una región cree en su talento y apuesta por su cultura, más creatividad e industria, simplemente llega la innovación sin renunciar a sus raíces. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de los paneles de Ixel Moda en Barranquilla, precisamente hablando de la evolución de la industria y de cómo las nuevas y antiguas generaciones deben empezar a incorporar las tecnologías, yo creo que Barranquilla y todo el Caribe lo logró en esta ocasión”, dijo Luz Lancheros.

La periodista agregó que las redes sociales son herramientas fundamentales en la actualidad, y que además de vender una marca, se deben utilizar para educar a los compradores y a quienes se interesan por la moda. “Estas son plataformas que han sabido ser utilizadas por diseñadores, y creo que este también ha sido el éxito de la industria en la Costa y en Colombia”.

Jesús Rueda, Josefina Villarreal Kenn Kozz y Flor Chaparro recibieron reconocimientos de la Alcaldía de Barranquilla por su participación y talento y por llevar la esencia de la ciudad al New York Fashion Week 2025.

El talento caribe deslumbró

En el mes de noviembre, en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, BQFW vivió un momento histórico. Por primera vez en Latinoamérica, y pocos eventos en el mundo pueden presumir algo similar, un robot humanoide, conocido como Incabot, abrió la pasarela como modelo principal con un diseño del creador costeño Orlando Zapata, lo que sin duda cerró la temporada de la moda en la ciudad con broche de oro. Pero meses antes, Colombiamoda y otras ferias nacionales e internaciones contaron con colecciones llamativas, elegantes y de otro mundo que estuvieron a cargo de talentos costeños.

Lina Cantillo, Judy Hazbún, Kenn Kozz y Flor Chaparro fueron algunos de los que destacaron al llevar su talento a eventos internacionales como el Bogotá Fashion Week y New York Fashion Week, mostrando la riqueza cultural del Caribe con propuestas que mezclaron tradición y modernidad, mientras marcas como Mar de Lua y Mayorga brillaron en pasarelas locales e internacionales, y Erika Quizena expandió su moda artesanal a nivel global.

En el mes de septiembre de 2025, el icónico Sony Hall de Nueva York fue conquistado por Kenny Muñoz, conocido en la industria como Kenn Kozz, quien presentó en la Semana de la Moda la colección ‘Barranquilla’, inspirada en las danzas patrimoniales y las insignias de la ciudad, llevando el carnaval a la alta costura internacional.

“Llevar una colección profundamente patrimonial y cultural al escenario internacional fue, sin duda, uno de los retos más grandes de mi carrera. En lo creativo, el desafío fue encontrar el equilibrio perfecto entre lo ancestral y lo contemporáneo y el cómo traducir la fuerza del Caribe, su rebeldía, sus colores y su memoria, en un lenguaje que conectara con Nueva York sin perder su raíz. Quería que cada pieza hablara por sí sola, que se sintiera Barranquilla en cada textura, en cada volumen, en cada movimiento de las telas”, dijo Kozz.

También mencionó que este año fue hermoso para él y sobre todo cuando tomó riesgos importantes como este de representar a la ciudad y al país en un escenario tan importante.

“Fue el año de los riesgos, de las primeras veces, del crecimiento acelerado, fue un año donde confirmé mi propósito, que es usar la moda como herramienta cultural. Aprendí, me exigí y crecí de formas que no imaginaba”.

Es importante destacar igualmente que dentro del programa Barranquilla es Moda y sus extensiones nacionales, Lina Cantillo se destacó con su colección Barrio Abajo, un tributo al hombre barranquillero, su identidad, su lenguaje estético y su cultura.

‘Barrio Abajo’ se convirtió en la pasarela de cierre de uno de los eventos más representativos del circuito nacional, con la diseñadora asumiendo el rol de personal shopper para sus clientes exclusivos.

El regreso de una ícono

Barranquilla Fashion Week este año no solo brilló con innovación tecnológica, sino también con el talento internacional. Para su colección en Barranquilla, Ágatha se apoyó en las texturas, los volúmenes y las propuestas visuales surrealistas que de cierta forma pueden relacionarse con la ciudad.

“Sabíamos que la llegada de Ágatha sería uno de los plus de esta temporada, todo fue un éxito rotundo, Barranquilla Fashion Week seguirá apostándoles a los nuevos talentos y a la innovación, porque nos queda mucho por hacer y demostrar. En este 2026 tendremos sorpresas increíbles”, afirmó Kelly Palacio, directora de BQFW.