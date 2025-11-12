La alegría del Carnaval de Barranquilla llega a los Latin Grammys con la presencia de la dinastía Acosta, representada por Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños 2026, y su padre, el «Príncipe del Carnaval», Checo Acosta, nominado en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

Lea Presentan la imagen oficial de la Noche del Río 2026, que cumple 20 años

En el marco de la premiación, la dinastía Acosta participará este miércoles en la ceremonia de homenaje a Raphael de España, reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. El jueves, ambos harán parte de la gran gala de entrega de premios, que se llevará a cabo en el Grand Garden Arena de Las Vegas.

El reconocido artista Checo Acosta es uno de los nominados en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su producción Son 30, que incluye temas como El Descongelado, Momposina y El Cacique en Carnaval, piezas que mantienen viva la sonoridad tropical que distingue al artista soledeño.

El mismo jueves, en el marco de la premiación, también se realizará el lanzamiento oficial del video musical de su más reciente producción, El TikTok del Carnaval, donde su hija, Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños 2026, participa como bailarina protagonista, mostrando su talento, versatilidad y el legado artístico que representa a su familia.

Aquí La fiesta latina se enciende: así llegan los nominados a los Latin Grammy 2025

“Es un honor para mí acompañar a mi papá en este gran momento de su carrera a un escenario tan importante para la música latina en el mundo. Me llena de orgullo e inspiración ser testigo del legado musical que mi papá le ha dejado a la música y al Carnaval”, manifestó Sharon Acosta.