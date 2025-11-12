La música latina afina sus instrumentos para una nueva cita con la historia. Este jueves 13 de noviembre, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se vestirá de gala para la edición número 26 de los Latin Grammy, una noche que promete ritmo, emoción y orgullo latino.

Al frente de la competencia llega Bad Bunny, el artista más nominado del año con 12 candidaturas gracias a su álbum ‘Debí tirar más fotos’. El puertorriqueño aspira a estatuillas en categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Urbana.

A su paso le siguen los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicoamericano Édgar Barrera, ambos con 10 nominaciones, destacando el alcance continental de una industria que no deja de reinventarse.

Este año, la Academia Latina también estrena dos categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces, ampliando el espectro sonoro que celebra la riqueza cultural de la región.

La velada será conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, una dupla que promete dinamismo, humor y carisma sobre el escenario. Y como cada año, habrá presentaciones memorables con artistas como Alejandro Sanz, Carín León, Gloria Estefan, Raphael, Rauw Alejandro, Carlos Santana y Aitana, entre otros nombres que encenderán la noche de Las Vegas.

Colombia quiere brillar

Si hay un país que promete dejar huella en esta edición, es Colombia. Con una presencia diversa que abarca desde el pop hasta el vallenato, pasando por la electrónica, el rock y las fusiones tropicales, nuestros artistas llegan con fuerza para celebrar una nueva era de creatividad.

Karol G y Andrés Cepeda lideran la representación nacional en las categorías principales. La ‘Bichota’ compite con Si antes te hubiera conocido en Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Canción Tropical, mientras Cepeda está nominado con Bogotá en Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Álbum de Pop Tradicional.

El pop y lo urbano también llevan sello colombiano. Shakira buscará un nuevo gramófono con Soltera (Mejor Canción Pop), Fariana compite por Mejor Álbum de Música Urbana con Underwater, y Maluma suma dos nominaciones por Cosas Pendientes y Si tú me vieras, esta última junto al mexicano Carín León.

En los sonidos del Caribe, el vallenato y la cumbia también tienen su fiesta. En Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato destacan Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella, Karen Lizarazo, Peter Manjarrés & Luis José Villa y Los Cumbia Stars. Mientras que en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo compiten Mike Bahía con Calidosa y Puerto Candelaria con Fiesta Candelaria.

El veterano Fonseca también pisa fuerte con dos nominaciones en Mejor Canción Tropical, junto a Rawayana (Venga lo que venga) y Rubén Blades (Nunca me fui).

Además, el colectivo Voces del Bullerengue, conformado por cantadoras mayores del Caribe colombiano, está en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su más reciente trabajo discográfico, Anónimas & Resilientes.

Por su parte, los nombres emergentes de Colombia siguen abriendo camino. Ela Minus compite con QQQQ en Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, Ali Stone en Mejor Canción de Rock con TRNA, y Diamante Eléctrico y Morat en Mejor Álbum Pop/Rock.

Lista de nominados

Álbum del Año

Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León - “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”

Gloria Estefan - “Raíces”

Joaquina - “Al Romper la Burbuja”

Liniker - “Caju”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Rauw Alejandro - “Cosa Nuestra”

Vicente García - “Puñito de Yocahú”

Canción del Año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker - “Veludo Marrom”

Mon Laferte - “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “l Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Nicole Zignago - “Te Quiero”

Shakira - “Soltera”

Yami Safdie & Camilo - “Querida Yo”

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”

Fariana - “Underwater”

Nicki Nicole - “Naiki”

Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel - “Elyte”

Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny - “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez - “Brillar”

Nicky Jam - “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton Malandro”

Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa - “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”

Issac Delgado - “Mira Como Vengo”

José Alberto “El Canario” - “Big Swing”

Los Hermanos Rosario - “Infinito Positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías”

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta - “Son 30”

Karen Lizarazo - “De Amor Nadie Se Muere”

Los Cumbia Stars - “Baila Kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El Último Baile”

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

Alex Bueno - “El Más Completo”

Eddy Herrera - “Novato Apostador”

Milly Quezada - “Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Christian Nodal – “¿Quién + Como Yo?”

Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”

Pepe Aguilar – “Mi Suerte Es Ser Mexicano”

Mejor Álbum de Banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”

Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18”

Luis Angel “El Flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”

Mejor Álbum de Música Texana

Bobby Pulido – “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)”

El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”

Gabriella – “Yo No Te Perdí”

Grupo Cultura – “Reflexiones”

Juan Treviño – “Juan Treviño”

Marian y Mariel – “El Siguiente Paso (Live Session)”

Mejor Álbum de Música Norteña

Alfredo Olivas - “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”

La Energía Norteña – “Pasado, Presente, Futuro”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Pesado – “Frente a Frente”

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus - “QQQQ”

Imanbek & Taichu - “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah - “Veneka”

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

DannyLux – “Leyenda”

Grupo Firme – “Evolución”

Ivan Cornejo – “Mirada”

Tito Double P – “Incómodo”

Mejor Canción Regional

Carín León & Maluma – “Si Tú Me Vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me Jalo”

Grupo Frontera – “Hecha Pa’ Mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra Trágame”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Lupita Infante – “¿Seguimos o No?”

Mejor Álbum de pop contemporáneo

Aitana - “Cuarto Azul”

Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”

Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”

Elsa y Elmar - “Palacio”

Joaquina - “Al Romper la Burbuja”

Mejor Álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Jesse & Joy - “Lo Que Nos Faltó Decir”

Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía - “Después de los 30”

Zoe Gotusso - “Cursi”

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno - “Parriba”

Arcángel - “THC”

Big Soto & Eladio Carrión - “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero - “Sudor y Tinta”

Trueno - “Fresh”

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki - “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny - “DTM”

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso - “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La Plena (W Sound 05)”

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Alain Pérez – “Bingo”

Mike Bahía – “Calidosa”

Pedrito Martínez – “Ilusión Óptica”

Puerto Candelaria – “Fiesta Candelaria”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Mejor Canción Tropical

Fonseca & Rawayana – “Venga Lo Que Venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca Me Fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o Nunca”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Luis Enrique – “La Foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si Volviera Jesús”

Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Eruca Sativa - “A Tres Días de la Tierra”

Fito Páez - “Novela”

Leiva - “Gigante”

Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (En Vivo)”

Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Ali Stone - “TRNA”

Eruca Sativa - “Volarte”

Fito Páez - “Sale el Sol”

Renee - “La Torre”

Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos - “Vándalos”

Dani Martín - “El Último Día de Nuestras Vidas”

Diamante Eléctrico - “Malhablado”

Lasso - “Malcriado”

Morat - “Ya Es Mañana”

Renee - “R”

Mejor Canción de Pop/Rock

Debi Nova - “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina - “Un Último Vals”

Joaquina - “No Llames Lo Mío Nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Lasso - “Lucifer”

Leiva - “Ángulo Muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”

Bad Bunny - “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero”

Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del Paraíso”

Natalia Lafourcade - “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ Eres Así”

Bad Bunny - “DTMF”

Bad Bunny - “La Mudanza”

Maluma - “Cosas Pendientes”

Trueno & Young Miko - “En la City”

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Judeline - “Bodhiria”

Latin Mafia - “Todos los Días Todo el Día”

Marilina Bertoldi - “Para Quien Trabajas Vol. I”

Rusowsky - “Daisy”

Mejor Canción de Música Alternativa

Bandalos Chinos - “El Ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Judeline - “Joropo”

Latin Mafia - “Siento Que Merezco Más”

Paloma Morphy - “(Sola)”

Mejor Canción en Lengua Portuguesa