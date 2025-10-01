El cantante Christian, una de las voces más exitosas de la Italia de los 80 por canciones como ‘Daniela’, ha fallecido este viernes con 82 años de edad en un hospital de la ciudad de Milán en el que permanecía ingresado.

Leer también: Dolly Parton no recibirá su Óscar honorífico en persona por motivos de salud

Apodado en su época de esplendor “el Julio Iglesias italiano”, por compartir estilo, el músico ha muerto en el hospital Policlínico milanés a causa de una hemorragia cerebral, según los medios.

Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, nacido en la capital siciliana de Palermo en 1943, empezó su carrera artística en el cine pero rápidamente viró a la música con el alias de Christian, sugerido por la cantante Mina porque sonaba más internacional.

De este modo, a mitad de los años ochenta, obtuvo gran notoriedad con temas como ‘Cara’ (1982) o ‘Daniela’ (1984) que recorrieron medio mundo, así como con sus múltiples participaciones en el Festival de Sanremo o cantando ante el papa Juan Pablo II.

Christian sacó más de una docena de discos, con los que logró vender millones de copias en el mundo, convirtiéndolo en uno de los cantantes italianos más escuchados en su época.

Compartió escenario con figuras como Domenico Modugno y Albano Carrisi. Participó en seis ediciones del Festival de Música de San Remo: 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 y 1990, pero nunca logró ganar.

La muerte del cantante italiano ha generado cientos de comentarios de seguidores y fanáticos en redes sociales.

Importante: El actor Gary Oldman, nombrado caballero del Imperio Británico