Por estos días un nuevo escándalo empeña el fútbol colombiano. El delantero Yeiner Stiwar Londoño, jugador del Patriotas de la Primera B y con experiencia en clubes como Atlético Huila y Fortaleza, fue demandado por una joven de 18 años, quien lo acusa de filtrar fotos íntimas en redes sociales.

Valerie Mariana Carrillo Cadavid interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el deportista y así como a Andrea Arias, su pareja, por supuestamente filtrar fotos íntimas en las plataformas digitales y por el delito de injuria.

“Yo hice la denuncia por una filtración de fotos íntimas, pues que él era el único que tenía acceso a esas fotos. La mujer (Arias) circuló en redes sociales esas imágenes. Eso pasó el 8 de septiembre pasado, cuando circulan las imágenes a las 7:59 de la mañana. Ella me mandó capturas de las imágenes que mandó vía messenger a perfiles al azar, en tono de burla me dijo que me iba a seguir boleteando, de una manera horrible, además que con burlas”, dijo la joven de 18 años en diálogo con el programa ‘Gol Caracol’.

“Yeiner me escribe en la mañana, ese mismo día, antes de irse a entrenar, y me dijo que Andrea le había cogido el celular, yo quedé en shock, yo en realidad dudo de que eso fuera así, por eso lo demandé a él y a Andrea Arias, que es la madre de su hijo. Realmente me dicen mis abogados que es algo muy grave y aunque el mejor amigo de Yeiner me dijo que si conciliaba, yo le dije que no, todo lo dejo en manos de la justicia, tengo todas las de ganar”, agregó.

De acuerdo con la denunciante luego de conocer el hecho no volvió a tener contacto con el futbolista y advirtió que esta no sería la primera vez que Londoño incurre en estos actos.

“Hay otra chica a la que le pasó lo mismo que a mí, pero por miedo no quiso denunciar. Incluso, un familiar de Yeiner me llamó y me dijo que él era un descarado”, manifestó.

“Yo he pedido ayuda en redes sociales, he pedido comprensión. Pero ustedes saben cómo es el acoso en redes, me hacen memes y demás, todo ha sido un problema, aunque con el paso de los días estoy un poco más tranquila”, confesó.

Sobre estos hechos, el futbolista rompió el silencio y aseguró que está a la espera de conocer cómo avanza el proceso judicial.

“La verdad que estoy apenado por toda esa situación, en el medio están mi nombre, mi carrera, al final estoy involucrado por el tema de las fotos. Ya después, yo entiendo a la chica (Valerie Mariana), entiendo la molestia de ella, debe estar mal, no he vuelto a hablar con ella, es un tema delicado y eso; también ella sabe que no haría algo así, sé que puede traer consecuencias a uno, estoy a la espera de cómo avanza todo”, explicó Londoño al ‘Gol Caracol’.

Además, recalcó que él no fue quien filtró las imágenes de la joven Valerie Mariana en redes sociales.

“Yo siento que soy víctima, no fui el que filtró las fotos, no haría algo así, con ella (Valerie Mariana) nunca tuvimos inconvenientes, nosotros la llevábamos muy bien, no fui quien filtró las fotos”, aclaró.

Finalmente, Londoño indicó que desconoce quien fue la persona encargada de difundir las imágenes.

“A mí no me compete decir quién filtró las fotos, lo único que sé es que la muchacha sabe lo que pasó, en su rabia e impotencia no sé cómo haya contado las cosas, yo vengo acá a hablar por mí, al final estoy metido en esto”, puntualizó.