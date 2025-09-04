Varias estrellas de Hollywood, como Julia Roberts, Russell Crowe y Ashton Kutcher, honraron este jueves a la leyenda Giorgio Armani en sus redes sociales después de que el famoso diseñador italiano falleciera este jueves 4 de septiembre, a los 91 años, en Milán.

La protagonista de ‘Pretty Woman’ publicó en Instagram una foto reciente de ella junto al ‘rey’ de la moda italiana con el mensaje: “Un verdadero amigo. Una leyenda.”

Por su parte, Russell escribió en X un hilo en el que detalló su admiración por el trabajo del modisto desde la primera vez que se puso uno de sus trajes.

“En 1997, en el Festival de Cine de Cannes, tras perder mi maleta, el productor de ‘LA Confidential’, Arnon Milchan, me envió a la tienda Armani con una tarjeta de crédito para comprar un traje para el estreno. Así comenzó una pasión por los trajes Armani que continúa hasta el día de hoy”, recordó en su mensaje el actor de Gladiator.

Russell destacó que Armani ha hecho una profunda contribución a la moda, al diseño y a la cultura popular y que su energía, visión y delicadeza han dejado una huella mundial.

“Tenía muchas ganas de verlo; había planes para (viajar) a Milán a finales de este mes. ¡Ay!...”, se lamentó en su mensaje el actor.

Ashton Kutcher, por su parte, fue más escueto y escribió en X: Visionario, amable y humano Giorgio Armani, QEPD".

El grupo empresarial Armani informó que el diseñador murió acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, anunció la casa de moda.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a ser hospitalizado y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo, de Milán, lo que le obligó a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente.