La muerte del diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años, figura indiscutible del mundo del diseño y conocido como el ‘rey’ de la moda italiana, conmocionó este jueves al país que despide al “icono” de su excelencia.

“Nos deja Giorgio Armani a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar prestigio a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un icono, un trabajador incansable, un símbolo de la mejor Italia. Gracias por todo”, escribió la primera ministra, Giorgia Meloni, en sus redes sociales.

Desde el mundo de la moda llegó una oleada de mensajes de afecto entre los que destaca el de la diseñadora Donatella Versace, quien lamentó la pérdida de “un gigante” que “ha hecho historia” y que “será recordado para siempre”, mensaje que acompañó con una foto en blanco y negro de Armani en su cuenta de X.

“En esta empresa siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó esta familia y la hizo crecer con visión, pasión y dedicación”, se lee en el comunicado del Grupo Armani que anunciaba su fallecimiento.

Y añade que “es precisamente en su espíritu” que los empleados y los familiares que siempre han trabajado al lado de Armani, se comprometen “a proteger lo que ha construido y a continuar su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”.

“En nuestra historia sagrada, los ángeles tienen un cuerpo humano normal, no los distingues. Se sabe que son ellos cuando se van. Dejan un regalo y también una ausencia. ¡Cuántas personas en nuestras vidas son regalos especiales, sin los cuales no podríamos vivir! Adorado Giorgio... por estos 27 años de amistad que nos han unido, mucha gratitud”, escribió por su parte el productor de cine Ferzan Özpetek.

También el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, lamentó la pérdida de “un referente indiscutible de la cultura italiana”.

“Su estilo sobrio e innovador redefinió la relación entre la moda, el cine y la sociedad. No solo fue un maestro de la moda, sino un reconocido embajador de la identidad italiana en el mundo”, afirmó en una nota.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini, escribió en su cuenta de X: “Se va una excelencia italiana reconocida y admirada en todo el mundo. Su legado seguirá brillando en la historia y en el futuro del Made in Italy”.

Según comunicó su familia, se instalará una capilla ardiente desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre en el Armani Teatro de Milán y en sus últimas voluntades expresó que quería un funeral privado.