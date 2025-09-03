Hay buenas nuevas en el Carnaval de Barranquilla. Este miércoles se conocieron los nombres de quienes completan la monarquía del 2026 que será comandada por la soberana Michelle Char Fernández.

Lea aquí: Adolfo Maury es el rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026

Su rey Momo será Adolfo Maury, líder del Congo Grande de Barranquilla, danza que el próximo 22 de diciembre celebrará 150 años de haber sido fundado, siendo la danza más antigua de las carnestolendas.

En cuanto al Carnaval de los Niños fueron designados Sharon Acosta Tobón y Joshua Ortiz Melendrez, quienes se encargarán de que el semillero vibre por toda la ciudad.

Entre los infantes llama la atención el nombre de Sharon Acosta Tobón, quien es la hija menor del cantante soledeño Checo Acosta, reconocido como El Príncipe del Carnaval, quien desde su casa compartió un estado en Instagram celebrando la noticia en familia y coreando el nombre de su hija.

Sharon Acosta, de 11 años, es una barranquillera estudiante del colegio Royal School. Es hija de Jazmín Tobón con el cantante que se ha convertido en embajador de nuestra música folclórica.

En sus redes sociales donde tiene 22 mil seguidores, Sharon comparte sus múltiples talentos. Se pueden observar videos en los que aparece esencialmente bailando, pero la niña también canta y toca instrumentos como el piano.

Incluso Sharon ha sido la mini vitamina de la agrupación del Checo, en la que junto a su madre y resto de bailarinas realizan distintas coreografías en las presentaciones en vivo de su papá.

Sharon que integra la escuela de danza de Julie de Donado, ha representado al país de manera decorosa en el All Dance, en el que obtuvo el primer puesto en la modalidad Comercial Dance con una coreografía que creó su madre Jazmín Tobón.

Le puede interesar: La película ‘Profesora Leda’, protagonizada por Aida Bossa, finalizó su rodaje en Valledupar

Por esto y más la alegría entre los amantes del Carnaval y los seguidores de los Acosta, incluido su abuelo Alci, no caben de dicha y esperan que Sharon realicé un Carnaval para la historia.