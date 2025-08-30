El saxofonista, cantante y productor musical barranquillero Humberto Castro, y el también cantante barranquillero Fausto Chatella, se unieron junto a Seven Voice esta vez para ofrecer una versión especial de un tema que ha conquistado corazones durante muchos años.

‘Ángel’, de Jon Secada, es una balada profunda que habla del amor incondicional, del refugio que se encuentra en aquellos seres que le dan luz, consuelo y fuerza cuando más se necesita. El cantante dedicó esta sentida canción a su esposa y su madre.

Aunque la versión de Humberto y Fausto es en un género musical más movida, el vocalista Chatella, logró conservar la esencia de la versión original, lo que la hace mucho más interesante.

El lanzamiento fue acompañado por un video oficial que se estrenó el 30 de mayo, lo que generó gran expectativa y entusiasmo en sus seguidores y amantes de la buena música.

El proyecto, que mezcla la experiencia y estilo único de cada artista, ha sido acogido en las plataformas digitales, destacando por su calidad musical y la emotividad transmitida en cada nota.

“Lo que hicimos fue un solo de guitarra acompañado por el saxofón alto, para crear una atmósfera llena de emoción y virtuosismo, tenemos ingredientes de salsa antillana, con una energía y ritmos que evocan los clásicos de este género y también quisimos hacer una sesión de rap urbano, interpretada por Seven Voice, quien aporta ese toque fresco y contemporáneo a la canción”, contó Humberto.

La colaboración refleja la pasión y dedicación de estos artistas por ofrecer contenido innovador a su audiencia.

Este cover no solo reafirma la versatilidad de Humberto Castro, Seven Voice y Fausto Chatella, sino que también demuestra cómo la música puede unir talentos diversos para crear algo verdaderamente especial. Sin duda, este lanzamiento ha sido un hito en sus carreras y un regalo para sus seguidores.