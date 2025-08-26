Después de encender Monterrey con un concierto multitudinario en el Parque Fundidora, donde más de 40 mil personas vibraron al ritmo de sus himnos, Shakira vuelve a la Ciudad de México este martes 26 de agosto para reanudar su gira en el Estadio GNP Seguros.

El regreso no es menor. Se trata del mismo escenario en el que la barranquillera ya rompió récord con siete presentaciones seguidas y más de 455 mil asistentes, consolidando su reinado en la capital mexicana.

En esta nueva etapa, la artista ofrecerá cuatro fechas adicionales (26, 27, 29 y 30 de agosto), además del 18 de septiembre, que se suman a un fenómeno que ha llevado a su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour a superar el millón de entradas vendidas en apenas 26 shows en México.

La sorpresa para sus seguidores llega con un setlist renovado. Shakira ha incluido dos temas muy pedidos por sus fanáticos, Si te vas y Día de enero. Este último, convertido en un himno íntimo para muchos, promete ser uno de los momentos más emotivos de las noches en el GNP.

Con clásicos como Antología, Ojos así, La Tortura, Las caderas no mienten, y éxitos recientes como TQG y la BZRP Music Session #53, la colombiana teje un repertorio que viaja desde sus inicios hasta su presente imparable.

“Mi manada mexicana”, como la propia Shakira llama a su público, se prepara para cinco noches de música, baile y emociones que reafirman el lugar de la artista como uno de los fenómenos culturales más grandes de la música latina.

