Este fin de semana desde Bogotá se celebrarán las Bodas de Oro de la Caminata de la Solidaridad, un mega evento que a lo largo de los años ha logrado ayudar a los colombianos de los distintos departamentos.

Del 15 al 17 de agosto de 2025 la evolución de la tradicional Caminata por la Solidaridad se vivirá con un formato renovado que incluye Feria, Festival y Carrera, y mantendrá viva la misión de transformar vidas, brindar oportunidades y construir un país más incluyente.

La Carrera de la Solidaridad se llevará a cabo el domingo 17 de agosto de 2025 en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El evento iniciará desde un nuevo circuito con punto de salida en el estadio El Campín en la calle 63 No. 59A-06 desde las 7:00 a. m.

Cabe anotar que la gran creadora de este evento fue la recién fallecida Nydia Quintero Turbay de Balcázar, cuando fue primera dama de Colombia. Doña Nydia era la abuela del también fallecido precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El evento deportivo de la la Carrera de la Solidaridad tendrá tres categorías para todos los niveles:

3K Familiar.

5K Recreativo.

10K Competitivo.

En la siguiente publicación de la Fundación Solidaridad por Colombia, más información del cronograma de actividades de la carrera:

Con la inscripción los participantes apoyan a más de 6.000 colombianos en situación de vulnerabilidad y estarán apadrinando directamente a niños con un día de atención integral:

3K: 5 niños

5K: 7 niños

10K: 10 niños

La inscripción al evento incluye camiseta oficial, tula conmemorativa, número de corredor, medalla de participación, certificado digital, puntos de hidratación, fruta al finalizar y asistencia médica y primeros auxilios.

Los kits serán entregados en el Estadio El Campín:

Viernes, 15 de agosto de 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Sábado, 16 de agosto de 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

Las categorías competitivas serán premiadas en un evento especial días después. La inscripción a la carrera se puede realizar por medio de la página web www.caminatadelasolidaridad.co diligenciando la información del formulario en los campos requeridos. La Caminata de la Solidaridad espera que este año sea el inicio de una nueva etapa, manteniendo vigente el espíritu de ayuda mutua y que siga el legado por muchos años más.

Festival Musical

El sábado 16 de agosto se cumplirá un súper concierto. El cartel anunciado por la organización incluye, entre otros, a Pipe Bueno, Miguel Bueno, Martina La Peligrosa, La 33, Pasabordo, Nico Hernández, Hombres a la plancha, Laura Maré y más artistas.

Es importante recalcar que este concierto se realizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y que su entrada será totalmente gratuita.

Ten en cuenta que la apertura de puertas será a las 12 del mediodía, el evento iniciará a las 2 de la tarde y finalizará a las 11 de la noche.

Si quiere asistir a este evento, la Fundación Solidaridad por Colombia explica que podrás participar inscribiéndote “en www.caminatadelasolidaridad.com y reclama tu boleta del 6 al 14 de agosto en: Carrera 11 #94-02, Edificio Centro de Negocios Manhattan”.