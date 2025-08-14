YouTube y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunciaron hoy que la premiada artista musical internacional KAROL G, será quien se presentará en el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión exclusiva en vivo de la NFL en YouTube del partido de la NFL 2025 en São Paulo el 5 de septiembre (ciertas transmisiones locales disponibles).

Desde el Corinthians Arena en São Paulo, Brasil, el partido de la Semana 1 entre los actuales campeones de la AFC, los Kansas City Chiefs, y Los Angeles Chargers se transmitirá gratis en YouTube para los fanáticos de todo el mundo.

La cobertura comienza con el programa previo al partido de YouTube a las 4 p.m. PT / 7 p.m. ET, y el partido comenzará a las 5 p.m. PT / 8 p.m. ET.

“Estoy muy emocionada de formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube; es un verdadero honor y un momento del que estoy muy orgullosa”, dijo Karol G.

“He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí. Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los fans de todo el mundo”, agregó la cantante colombiana.

Miembro del “Club de los Mil Millones de Vistas” de YouTube, con casi 30 mil millones de visualizaciones en su canal, Karol G se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música global, cautivando al público con su sonido innovador y sus éxitos que lideran las listas de éxitos.

Su último lanzamiento, Tropicoqueta, ha acumulado más de mil millones de reproducciones en todas las plataformas, y el video musical de su sencillo “Si Antes Te Hubiera Conocido” ha acumulado más de 947 millones de visualizaciones en YouTube hasta la fecha.

Amplificando su racha de éxitos, el álbum marcó la tercera entrada consecutiva de KAROL G en el Top 3 de la lista Billboard 200 y la cuarta consecutiva en el #1 de la lista Top Latin Albums de Billboard, logrando la semana con mayor cantidad de reproducciones del año para un álbum latino de una mujer. Además, rompió su propio récord en la lista Billboard Hot Latin Songs, lanzando 20 canciones simultáneamente, incluyendo 18 debuts de Tropicoqueta. Con una serie de logros que rompen barreras, continúa siendo pionera en el mundo de la música global y más allá.

Además de la actuación de Karol G, la transmisión contará con la participación de algunos de los creadores de YouTube más populares del mundo, y se anunciarán más talentos a finales de este mes.

La NFL seguirá celebrando los increíbles sonidos de Sudamérica durante el partido de São Paulo de 2025. Antes del inicio y con una programación musical seleccionada, la estrella brasileña Ana Castela interpretará el Himno Nacional del país.