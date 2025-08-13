Del 6 al 10 de agosto, el municipio de Fundación, Magdalena, se vistió de gala para celebrar sus tradicionales Fiestas Patrias y Corralejas 2025, en una edición que ya es considerada la más organizada, concurrida y de mayor nivel en la historia de esta celebración.

Por primera vez, el estadio municipal Rafael Castañeda se convirtió en el escenario central, acogiendo a más de 20.000 personas en tan solo dos días de conciertos. La impecable logística y la calidad de la producción situaron al evento a la altura de los festivales más importantes de Colombia, combinando tradición, cultura y entretenimiento de primer nivel.

Cortesía Una multitudinaria fiesta se vivió en este municipio magdalenense.

La tarima brilló con presentaciones de reconocidos artistas como: Elder Dayán Díaz, Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Mono Zabaleta, Haffit David y Jader “El Tremendo”, quienes deleitaron al público con shows que quedarán grabados en la memoria de los asistentes.

El éxito de esta histórica edición fue el resultado del trabajo articulado entre la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Luz Helena Andrade, y el aporte de los empresarios Gary Caro y Luis Navas, quienes pusieron su experiencia, visión y recursos al servicio de la cultura y el entretenimiento fundanense. Gracias a su gestión, Fundación vivió un evento seguro, organizado y con un impacto positivo para la economía local, beneficiando a comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores.

Más allá de la música y las corralejas, estas fiestas representaron un espacio de encuentro para la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural y proyectando a Fundación como un destino capaz de albergar eventos de gran envergadura.

Con esta edición, las Fiestas Patrias y Corralejas de Fundación no solo honraron la tradición, sino que marcaron un nuevo estándar de calidad y organización para el futuro.