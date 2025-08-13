Barranquilla se prepara para conocer este jueves a la soberana del Carnaval 2026, pero este miércoles la ciudad amaneció con un adiós que despierta viejos recuerdos. Tatiana Angulo Fernández de Castro, reina de la fiesta 2025, publicó un emotivo video de despedida en el que repasó, con la voz cargada de nostalgia y gratitud, un año que definió como más de lo que siempre soñó.

Tatiana se ganó el corazón del público en los desfiles, las verbenas y las calles llenas de música. También hizo historia al convertirse en la primera reina en bailar con Shakira durante un concierto. Ocurrió las noches del 20 y 21 de febrero, cuando la cantante barranquillera, en el marco de su tour Las mujeres ya no lloran, la invitó al escenario para interpretar Te olvidé, himno del Carnaval que emocionó frente a miles de almas vibrando al unísono.

En su mensaje, la soberana recordó que su reinado comenzó hace un año como un sueño que pronto entendió no se trataba solo de portar una corona, sino de “bailar con el alma, abrazar con el corazón y vivir para mi gente”. Desde entonces, recorrió barrios, se disfrazó bacano, encabezó caravanas y devolvió a la ciudad la toma masiva de sus calles, un evento que no se vivía hacía una década.

“Y ahí, en cada mirada y en cada aplauso, entendí que yo no estaba sola. Puerto Mocho me regaló mi decreto con la playa de testigo. Vivimos el regreso de la toma de la ciudad después de 10 años. Homenajeamos nuestro legado bacano, un legado que pertenece a todos los que hacen posible esta fiesta. Y la verdad es que no puedo elegir un momento favorito”.

Confesó que cada abrazo formaron parte de un mismo mapa de emociones. “Gracias Barranquilla, porque todo esto lo hicimos juntos. Gracias por cada abrazo, por cada sonrisa, por cada mano que se unió para hacer de este Carnaval el más bacano. Gracias por dejarme ser parte de su historia, por hacerme sentir que esta corona es de todos. Por siempre, con muchísimo amor y orgullo, Tatiana, su reina bacana”.

Para despedirse oficialmente, este miércoles a las 7:30 p.m. hará parte de una rueda de cumbia en el Malecón del Río.