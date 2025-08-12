Shakira regresó a México para inaugurar la segunda vuelta de su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ya vendió más de un millón de tickets en el país manito, con un concierto que quedará para siempre en la memoria de Tijuana.

Más de 30,000 fanáticos abarrotaron el Estadio Caliente en un sold out sin precedentes, convirtiendo la noche en un hito tanto para la ciudad como para México. La artista eligió a esta ciudad fronteriza como punto de partida, dejando en claro la relevancia cultural de esta gira y su manera única de celebrar la latinidad.

Tomadas de @Shakira/Tomadas de @Shakira Shakira enloqueció a sus fans en Tijuana.

“Qué manera de empezar la vuelta a este país que tanto quiero!! Gracias Tijuana esta noche fue una fiesta!! Qué público tan increíble! México esto apenas empieza!”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram.

Shakira ofreció un espectáculo por todo lo alto como arranque de sus 17 presentaciones en México sorprendió al público interpretando por primera vez en esta gira Día de enero, luciendo un nuevo outfit Etro personalizado inspirado en el patrón Paisley Barroco. Top con escote en V y detalle cruzado, combinado con pantalones acampanados con flecos de tul, bordados con más de 150,000 cristales de @Swarovski en tonos gunmetal, plata y cristal. Asi mismo con su inconfundible voz, coreografías impactantes y una producción de clase mundial, la colombiana cantó éxito tras éxito como Hips Don’t Lie, La Tortura, Waka Waka y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, además de más de 20 canciones de su repertorio.

De acuerdo con un análisis de Mabrian, The Data Appeal Company (Almawave Group) y PredictHQ, esta segunda fase de la gira podría generar un impacto económico de 106.4 millones de dólares en México, con más de 4 millones concentrados en Tijuana gracias al gasto en alojamiento, restaurantes y transporte.

Lo que se viene

Tras esta noche histórica, la gira seguirá su recorrido por México, consolidando el legado de Shakira y su vínculo profundo con el país.

Hermosillo: 14 de agosto, Estadio Héroe de Nacozari

Chihuahua: 17 de agosto, Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza

Torreón: 20 de agosto, Estadio Corona

Monterrey: 23 de agosto, Parque Fundidora

Ciudad de México: 26, 27, 29 y 30 de agosto, Estadio GNP Seguros

Querétaro: 2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora Guadalajara: 6 y 7 de septiembre, Estadio Akron

Puebla: 11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc