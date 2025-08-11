El maquillaje puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la autoestima, ya que permite a las mujeres resaltar sus rasgos, expresar su individualidad y experimentar con diferentes estilos, lo que puede aumentar su confianza y bienestar.

Al centrarse en realzar los atributos positivos en lugar de ocultar imperfecciones, el maquillaje genera una percepción más favorable de la mujer y, en consecuencia, mejora su estado de ánimo y seguridad.

Además, se considera una rutina relajante que puede estar acompañada de música y otros elementos.

Ivonne Henríquez es una talentosa maquilladora barranquillera que más que simplemente embellecer rostros está transformando vidas. Esto lo hace a través de sus talleres de maquillaje, que buscan brindar un espacio de apoyo y empoderamiento para mujeres que han enfrentado situaciones difíciles como el cáncer, el maltrato o que son madres de hijos con condiciones especiales.

Su iniciativa nace del deseo de ofrecer un momento de alegría, confianza y recuperación emocional a quienes más lo necesitan. Ivonne le contó su historia a EL HERALDO, detallando cuál fue su motivación más grande para comenzar esta iniciativa que ya ha logrado transformar las vidas de algunas mujeres.

Cortesía Los talleres Ivonne Henriquez se caracterizan por tener charlas emocionales y de autoestima.

Sus batallas personales

Para Ivonne el maquillaje no solo es una herramienta de belleza, sino también un proceso de sanación, esto lo experimentó mientras atravesaba por situaciones complejas.

“Mi motivación nace de mi propia historia, de mis batallas personales y del deseo profundo de servir y acompañar a otras mujeres en su proceso de sanación. El maquillaje para mí no es solo una aplicación de productos en la piel, es una herramienta de amor propio. Cada vez que una mujer se aplica un labial siente que es poderosa, y quiero que cada mujer que llegue a mis talleres sienta que no está sola, que puede renacer y verse con nuevos ojos, para que pueda volver a creer en ella misma”, contó la profesional de la belleza.

Estos talleres no solo enseñan técnicas de maquillaje, sino que también crean un ambiente de comunidad y apoyo mutuo.

Las mujeres que han pasado por situaciones complejas, encuentran en estos talleres un espacio para reconectar con su belleza interior y exterior.

“Recuerdo a una señora en mi taller de salud, bienestar y belleza. Ella es una mujer que, después de pasar por un proceso de cáncer, no se sentía bonita debido a las secuelas de su tratamiento, no tenía cabello ni cejas. Inmediatamente me dijo: ‘No sé para qué vine, ni me maquillo’. Allí entendí que necesitaba levantar su ánimo y que con solo enseñarle cómo podía pintar sus cejas con un lápiz su rostro cambiaría, y se fue feliz”, expresó.

Una bonita rutina

Este proyecto ha sido muy bien recibido en los grupos de mujeres a los que Henríquez ha ofrecido sus talleres de automaquillaje, y muchas de ellas han expresado que esta es una experiencia también de liberación.

“Siempre empiezo estos encuentros dándole gracias a Dios por todo, luego voy conversando y escuchando a estas mujeres, creo un espacio seguro donde cada mujer puede expresarse sin temor al qué dirán. Luego procedo explicando un maquillaje básico, cotidiano, fácil de realizar, con sus técnicas y la forma precisa para lograr un buen acabado de piel. El enfoque principal es resaltar lo que ya existe, en su belleza. Por último les doy una charla con afirmaciones en las que destaco que la belleza nace desde adentro”, dijo.

La maquilladora ha comprendido que promover la belleza real y saludable evita las expectativas irreales, y que cuando la mujer entiende esto todo cambia.

Algunas de sus frases más poderosas son: “No estás sola. Eres suficiente. Naciste para ser amada. Eres perla preciosa de Dios, incluso en los días grises. Tu dolor no define tu valor. Eres fuerte, valiente, eres luz, y mereces verte y sentirte bien. Este taller es solo el comienzo de reconectar contigo”.