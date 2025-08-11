En la reciente emisión del programa La Red por Caracol Televisión, se dio a conocer la historia de Jaziel, exparticipante de La Voz Kids, quien actualemente tiene 22 años.

Prepare migas de chicharrón con esta receta que las dejará con sabor ahumado y crocantes

Alexandra Cianci ya porta la banda que la acredita como Señorita Barranquilla 2025

Video: Así robaron a Maluma durante su concierto en México

La barranquillera quiso aprovechar las cámaras del programa para denunciar que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, desde los 9 hasta los 15 años.

Contó que el hombre entró a las vidas de su madre haciendo creer que era una buena persona, que era muy querido por todo el mundo. “Se escudaba detrás de la religión. Además señalaba que le encantaban los niños porque trabajó en una empresa de recreación infantil”.

“Esta persona hacia las cosas muy calculadas sabía cómo hacerlo para que nadie se diera cuenta”. Ella dijo que le contó a su madre pero la mujer no le creyó: “Me ponen algo en la cara y cuando abro los ojos veo que es Jonathan, mi padrastro”.

Así le narró varias veces pero no le hizo caso. Los abusos indica que pasaban cuando ella dormía, pero poco a poco ocurría en cualquier momento. Cuando cumplió 11 años el abuso se descontroló y ella quería decirle a la madre pero no podía.

“En ese momento yo no sabía cómo decirle a mi mamá, ella estaba embarazada y podía perder el bebé por mi culpa, porque tenía 50% de desprendimiento”, reveló.

Relató que su mamá sí sabía era que su pareja le estaba siendo infiel con otra niña de 16 años, por lo que Jaziel no quería sentirse más culpable por lo que le pudiera pasar.

Jaziel, exparticipante de La Voz Kids

Sin embargo, su hermano se dio cuenta y decidió contárselo a sus abuelos paternos, quienes de una vez pusieron la denuncia a Bienestar Familiar y se la llevaron a ella y a su hermano.

Lo que más lamenta es que después de seis años, su padrastro sigue libre y no se sabe de su paradero. “Mi padrastro está libre, hoy en día está en España, la justicia en Colombia no ha hecho absolutamente nada”, lamentó.