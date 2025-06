No duda al decir que es una mujer profundamente enamorada de la arepa de huevo. Aunque los azares de la vida hicieron que naciera en México, el paladar de Belén Alonso la ha hecho una mujer amante de la gastronomía del Caribe.

La chef, nueva jurado de la edición 10 de MásterChef Celebrity Colombia, enfrenta de manera dichosa el reto de estar en este reality que inicia hoy por RCN.

Reconociéndose como una mujer “cuchilla” que tiene en la sinceridad su mejor herramienta para enseñar a las celebridades colombianas a honrar su cocina, los sabores que nos han hecho reconocidos ante el mundo.

“Espero que los participantes eleven la cocina de Colombia”, repite Belén como una consigna. En sus palabras hay cariño, pero también firmeza. Sabe que viene a aportar. No pretende sentarse a mirar platos bonitos, sino a ver preparación, técnica y autenticidad. “Uno puede hacer una arepa de muchas formas, un sancocho de muchas maneras, pero siempre honrando el origen de lo que se sirve. Respetando el ingrediente y al comensal”, explica.

La chef mexicana, con experiencia en realities como Top Chef VIP de Telemundo y Familias Frente al Fuego de Televisa, no es ajena a la dinámica de un concurso de cocina. Sin embargo, este es su debut como jurado titular de MásterChef Celebrity, y lo asume como una nueva etapa en su trayectoria. “Este año yo ya estaba resignada. Me decía: ‘no me hablaron’. Incluso ya tenía un proyecto en mente desde hace dos años que iba a empezar en México. Pero un día me llamaron de RCN y todo cambió”.

El reto de decir “sí”

La decisión no fue sencilla. Su papá estaba en el hospital, su vida en México seguía su rumbo, y como madre soltera, antes de cualquier paso importante, consulta con sus dos hijos. “No les pido permiso, pero sí les pido opinión”. Fue su madre quien le dio el último empujón. “‘Serías muy tonta si no vas’, me dijo, y pues aquí estoy”.

Y así llegó a Barranquilla, donde se grabó uno de los capítulos de esta nueva temporada en la icónica plaza de La Aduana, enfrentando el sol costeño por primera vez, ajustándose al calor, al bullicio caribeño y, sobre todo, al sabor.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Amor por el sabor Caribe

Con ese mismo entusiasmo se ha ido enamorando de los ingredientes locales. Habla con pasión de la yuca, de la sopa, de la caribañola (que la obsesiona), pero es con la arepa de huevo que mantiene una relación especial.

“Fue en Barú donde una señora las preparaba. Me volví loca. Me dijo: ‘arepa de huevo’, y a mi casi me da un infarto cuando la abrí. No entendía nada, pero desde ese momento soy muy fan”.

Belén tiene un estilo particular para enseñar. No adorna, no endulza, no maquilla lo que piensa. Lo dice sin rodeos: “Yo soy cuchilla, lo siento mucho. Soy sarcástica, muy directa. A veces eso hace que me quieran mucho o que me odien. No hay término medio, aquí no hay café con leche”.

Esa honestidad, dice, es parte de su método. Cree en la crítica clara, en la cocina como un acto de respeto. “No puedes engañar al comensal. No puedes pretender que algo sabe bien si no lo trabajaste con el corazón, con técnica, con respeto al producto. Y eso es lo que más les exijo a los participantes: que se salgan del pensamiento cuadrado, que salgan de la caja, que sean creativos sin perder la raíz”.

Reconoce que no es experta en cocina colombiana, pero sí es una buena conocedora y amante de lo que ha probado. “Sé cómo deben saber las cosas. He venido mucho a Colombia, tengo amigos cocineros aquí, y de verdad me interesa ver cómo estos famosos se enfrentan a la cocina del país, cómo la honran”.

Buena relación

Una de las sorpresas más gratas que ha tenido en esta edición de MásterChef es el equipo de trabajo que la acompaña. Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón se han convertido en más que compañeros: son su nueva familia. “A Jorge lo conocí el año pasado en Top Chef, chateábamos a veces. A Nico no lo conocía, pero desde el día uno fue maravilloso. Son gente buena, con cero ego, solidarios. Jorge dijo un día: ‘la que tiene que hablar más es Belén’. O sea, eso no lo ves en cualquier lado”.

Para Belén, el grupo humano detrás del reality ha sido clave para asumir este reto. La convivencia, la confianza, las risas y el aprendizaje constante son ingredientes fundamentales para que todo fluya.