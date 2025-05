“Una canción, una amistad y las ganas de juntarnos bastan”, escribió Alejandro Sanz en la víspera del lanzamiento del videoclip oficial de Bésame. Y tenía razón. No hizo falta más que eso para que el mundo volviera a detenerse a escuchar. Shakira y Sanz, veinte años después de La tortura, se miran otra vez de frente y le cantan al amor, con la misma química intacta, esta vez en blanco y negro.

El videoclip de Bésame, estrenado este jueves, prescinde de lo artificial. En su lugar, hay risas auténticas y miradas cómplices. Shakira aparece con gorra, chaqueta y trenzas, como si acabara de llegar del estudio. Están sobre una tarima, micrófono en mano, como si ensayaran antes de una presentación secreta.

Luego, el fondo se oscurece. Ella suelta su cabello, se desprende de lo casual y cantan con la conexión que siempre los ha caracterizado.

La canción, incluida en el nuevo EP de Sanz, ¿Y ahora qué?, contiene versos que evocan deseo, ausencia y esa nostalgia que se instala cuando ya no se pregunta por qué, sino para qué.

“Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”, canta Alejandro. “La otra noche soñé contigo / que me estaba muriendo de frío / me calentó tu mirada”, responde Shakira. Y el coro: “Bésame / que se acaben los misterios / bésame de una vez”.

No hay coreografía, ni efectos. Solo ellos. Riendo entre tomas, fluyendo. Hay una naturalidad que conmueve más que cualquier superproducción. Es todo un reencuentro y más allá de una canción, es una conversación en clave musical entre dos almas que se entienden.

Un dúo con historia

Su colaboración más emblemática es, sin duda, La tortura (2005), incluida en el álbum Fijación Oral Vol. 1 de Shakira. La canción fue un fenómeno global: número uno en múltiples países, un video que rompió esquemas por su sensualidad y coreografía, y una letra en la que Alejandro interpreta al amante que implora perdón, mientras Shakira, entre lamentos y dignidad se resiste a caer otra vez.

Fue la primera canción en español en recibir una alta rotación en MTV en Estados Unidos, y ganó premios como el Latin Grammy y Billboard Latin Music Awards. Marcó un antes y un después en la forma de hacer pop latino a nivel internacional.

Luego llegó Te lo agradezco, pero no (2006), esta vez con Sanz como anfitrión y Shakira como invitada en su álbum El tren de los momentos.