Convencida de que la estética y la cosmetología era a lo que quería dedicarse, la joven barranquillera Nicolle Yamhure, emprendió un viaje hacia el ‘viejo continente’ a los 18 años para estudiar esta profesión, en la busqueda de grandiosas oportunidades.

Sin imaginarlo, su vida tomó un rumbo distinto al que ella planeaba. En un instante en el que no supo qué hacer, tomó una decisión que desató una ola de sentimientos, despertando en su interior, una pasión que había estado dormida hasta ese momento: la cocina.

Nicolle Yamhure, en conversación con EL HERALDO, contó cómo decidió cambiar de carrera, cuáles fueron los momentos más difíciles que le tocó afrontar como chef cuando decidió emprender en Barranquilla, lo que significa la cocina para ella, quiénes fueron su apoyo fundamental hasta convertirse en chef y la experiencia que acumula.

Pregunta: ¿Quién es Nicolle Yahmure?

Pregunta: ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba la cocina?

Pregunta: Qué fue lo más difícil para ti, cuando estudiaste cocina?

Pregunta: ¿Qué personas han sido su apoyo incondicional?

Pregunta: ¿En qué restaurantes has trabajado en Europa y Estados Unidos?

Pregunta: ¿Cuando surge tu emprendimiento?

Pregunta: ¿Qué significado tiene la cocina para ti?