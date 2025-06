Muchas personas se quedan dormidas con la televisión prendida, pensando que el ruido o la luz les ayuda a relajarse.

Pero, diversos estudios científicos indican lo contrario, pues dormir con pantallas encendidas puede alterar gravemente la calidad del descanso y afectar la salud a largo plazo.

Un estudio del Departamento de Neurología de la Northwestern University (Chicago), publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que la exposición a la luz y al sonido del televisor mientras dormimos interrumpe funciones biológicas clave.

Durante el sueño, el cuerpo regula procesos como la presión arterial, el ritmo cardíaco y la actividad del sistema vascular. La presencia constante de luz y sonido impide que estos mecanismos se mantengan estables, lo que puede incrementar el riesgo de hipertensión, enfermedades del corazón e incluso accidentes cerebrovasculares.

El daño no solo lo causa el televisor. Dejar encendida una lámpara, una luz de pasillo o incluso el brillo de una pantalla de celular también puede afectar el sueño.

La doctora María José Martínez Madrid, experta en cronobiología y miembro de la Sociedad Española del Sueño, explica que el sistema circadiano interpreta cualquier luz como si fuera natural, alterando así los ritmos del cuerpo.

Esto sucede porque la luz artificial reduce la producción de melatonina, la hormona responsable de inducir y mantener un sueño profundo. “Sin melatonina, el sueño se vuelve ligero, fragmentado y con despertares frecuentes”, afirma la especialista.

Incluso acciones breves, como encender la luz del baño durante unos minutos, pueden tener un impacto: “En solo cinco o diez minutos, la melatonina puede desaparecer completamente del organismo, haciendo muy difícil volver a dormir”, advierte Martínez Madrid.

Dormir en un ambiente oscuro y silencioso es clave para lograr un descanso verdaderamente reparador. Apagar la televisión, evitar luces innecesarias y crear una rutina nocturna sin pantallas puede mejorar tu sueño y, en consecuencia, su salud física y mental.