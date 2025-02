El “olor a viejo” existe. Es relacionado con un olor rancio. Lo que no muchos saben es que tiene una explicación científica y además en algunos países como Japón le tienen un nombre particular.

Este olor es causado por el aumento en la producción de una molécula llamada “2-nonenal”. Esto siempre ha existido, pero los investigadores han avanzado para determinar en qué momento exactamente aparece en el cuerpo.

Según los científicos, son varios los factores que forman este olor corporal. En Japón se lo denomina como “Kareishu”.

Los puntos clave para identificarlo son: la edad, porque la producción 2-nonenal puede comenzar a aumentar alrededor de los 30 años debido a cambios hormonales que aumentan la producción de lípidos y reducen la capacidad antioxidante natural del cuerpo.

También están los lípidos, que no son solubles en el agua, lo que hace que el olor sea difícil de eliminar mediante el lavado. No se trata de un olor relacionado con sudor o fluidos corporales, es por eso que no es fácil quitárselo con un baño.

Otro factor es el estrés, también mantener una dieta desequilibrada y una mala higiene. Esto puede ayudar a generar este olor.

Métodos caseros para contrarrestarlo

Según Mayo Clinic, página especializada en salud, algunos métodos para contrarrestar este olor serían: aloe vera, porque aplicando gel en la piel la ayuda a mantener hidratada para combatir bacterias; bicarbonato de sodio, porque mezclado con agua o talco se puede usar como desodorante natural.

También está vinagre de manzana, que es eficaz contra hongos y bacterias, y se puede aplicar en áreas propensas al mal olor, como los pies.