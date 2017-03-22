'El embarazo de mi esposa fue normal' afirma Orlando Fontalvo, padre de Daniela Lucía, una joven de 24 años y que padece Down, un síndrome que este martes conmemoró su 12º aniversario del Día Mundial.

'El parto fue a los 7 meses y no teníamos idea de su condición hasta que nació', recuerda el padre, quien además relata que luego del nacimiento fueron los exámenes y especialistas médicos los que confirmaron que su hija era una de las aproximadamente 2,9 millones de personas que se encuentran registradas en Colombia con esa condición.

'Primero la sensación fue de sorpresa, ciertamente no esperábamos que algo así nos pasara, pero luego ella fue todo para nosotros e incorporarla a la familia fue una experiencia de la que siempre estamos muy agradecidos', expresa Orlando.

Lo más importante, la familia

Para Marta Robles, directora de proyectos de Fundown Caribe, uno de los puntos claves en el óptimo desarrollo de las aproximadamente 700 personas con esa condición, registradas por la fundación en Barranquilla, es el apoyo de la familia.

'La familia es muy importante para que estos niños puedan tener un buen desarrollo, por eso es muy importante que los médicos y personal a cargo de la familia cumpla con un protocolo hospitalario en el que se acompañe a los padres y se les concientice del regalo que tienen'.

Esta opinión es compartida por Orlando Fontalvo, quien cree que de no ser por todo el cariño dado a su hija ninguno de sus logros habría sido posible.

'Al comienzo fue difícil, y eso es algo que debemos aceptar, integrarla a sus hermanos mayores, y que ellos la aceptaran como era, fue una tarea muy ardua, pero que con paciencia se logró', cuenta el padre de tres hijos.

Conociendo a Violetta

Cortesía

Daniela siempre ha sido una persona 'muy especial, que le encanta la música, bailar y cantar', según la describe su padre, quien recuerda que desde que se enteró de la llegada de ‘Violetta’, una de sus series favoritas quiso conocerlos y su familia hizo 'lo imposible por hacer su sueño realidad'.

'Ella se emocionó mucho cuando supo que el equipo de Violetta iba a estar en Barranquilla y fue tanto su deseo que nosotros empezamos a contactar con amigos y conocidos para que la ayudaran a llegar hasta allá. Cuando los conoció se emocionó mucho, creo que ha sido uno de sus días más felices', señaló Fontalvo.