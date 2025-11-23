Compartir:
Por:  Redacción Judiciales

Un joven murió tras un ataque sicarial registrado en la tarde del pasado sábado 22 de noviembre en el barrio Juan XXIII, al norte de Santa Marta.

La víctima fue identificada como Carlos David Roldán Mejía, que de acuerdo a información preliminar se encontraba caminando en un parque de la zona cuando fue abordado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta.

El atacante desefundó un arma de fuego y le propinó varios disparos, dejándolo gravemente herido.

Tras cometer el atentado, el agresor huyó a toda velocidad del lugar con rumbo desconocido, mientras varias personas corrieron a auxiliar al herido.

Inicialmente, la víctima fue trasladada a la sala de urgencias de la Clínica La Castellana. Sin embargo, debido a la severidad de las lesiones, tuvo que ser remitido al Hospital Julio Méndez Barreneche, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta avanzan con las investigaciones para esclarecer las causas del ataque y dar con la ubicación del responsable.