Vilma Martínez de Camacho, de 80 años, fue la persona que murió luego que quitaran la energía eléctrica en su casa, pues utilizaba un respirador artificial.

Otros cuatro presuntos implicados en caso de abuso sexual grupal en Valledupar serán presentados ante la Fiscalía

Inconformismo e incertidumbre por cámaras fotomultas en Valledupar

Exgobernador del Magdalena, Omar Diazgranados, es condenado a 10 años de cárcel por vínculos con DMG

El pasado sábado 5 de abril, la mujer falleció luego que en la vereda de Los Toquitos, ubicada en la zona rural de Fonseca, La Guajira, quitaran la luz.

Martínez de Camacho respiraba mediante un respirador artificial que debía estar conectado a la energía eléctrica todo el tiempo, el cual con la falta de energía no pudo recibir el oxígeno que necesitaba para vivir.

Siete de los nueve fugados han regresado al Centro de Formación Juvenil del Cesar

Andris Solano, nieto de la señora Vilma, contó a un medio de comunicación regional que aunque estuvieron presentes en la casa, nada pudieron hacer por ella, pues los tomó por sorpresa.

“El respirador artificial no estaba funcionando adecuadamente porque ese día, desde la mañana, suspendieron el servicio de luz. Fue un corte no programado. No teníamos conocimiento de que iban a suspender el servicio, por tal razón no pudimos tomar las medidas necesarias para resguardar la salud de mi abuela. Apenas vimos que no había luz, nos fuimos para Fonseca a buscar una bala de oxígeno, pero cuando regresamos ya era muy tarde”, dijo.

Realizaron jornada de tamizajes de VIH/SIDA en la Permanente Central

Precisamente, los medios locales reseñaron que la falla en el fluido eléctrico se debió a un accidente de tránsito ocurrido en la vía que condice de Fonseca a Barrancas.

Al parecer, un carro particular chocó contra un poste de luz que afectó el cableado en general. Cuando iniciaron con la reparación de las líneas, debieron suspender el servicio por varias horas.

Santa Marta: Joven de 22 años ingresó a procedimiento médico de rutina y terminó muerto

Debido a los señalamientos, la empresa de energía Air-e, se manifestó y respondió que para que se normalizara el servicio eléctrico, el personal tuvo que interrumpir el fluido eléctrico, que fue afectado por el choque de un vehículo contra un poste, específicamente en el circuito Fonseca 2.

Sus familiares, amigos y vecinos quedaron destrozados, pues la señora Vilma Martínez de Camacho era muy querida en el lugar.