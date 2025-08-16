La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, Afinia, filial del Grupo EPM, informó mediante un comunicado que en atención a una solicitud de la administración municipal de Valledupar, los trabajos de mantenimiento programados para este domingo 17 de agosto en las subestaciones Valledupar y Guatapurí han sido reprogramados.

Esta decisión se toma debido a la realización de diversas actividades en la ciudad durante esa fecha, con el propósito de evitar afectaciones en el desarrollo de estas.

Las labores de mantenimiento se realizarán por emergencia el próximo martes 19 de agosto, conservando los mismos circuitos, líneas y horarios inicialmente establecidos.

Estos trabajos tienen como finalidad fortalecer la infraestructura eléctrica de los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Pueblo Bello, así como mejorar la calidad y continuidad del servicio para todos los usuarios.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes y usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección; trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Cesar.

