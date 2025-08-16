En las últimas horas uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, rescataron a cinco menores de edad, quienes se encontraban en estado de abandono dentro de una vivienda ubicada en el barrio Tierra Prometida, en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y la rápida acción de los uniformados, se procedió a forzar el ingreso al inmueble, rompiendo el candado y la cadena que impedían el acceso, con el fin de salvaguardar la integridad de los menores.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, informó que los niños fueron trasladados de inmediato al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde recibieron valoración médica completa.

Los exámenes realizados permitieron descartar cualquier signo de violencia sexual o física. Posteriormente, los menores fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y llevados al Hogar de Paso del municipio, donde recibirán atención especializada.

