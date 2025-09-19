El Instituto Departamental de Deporte de La Guajira anuncia la realización del Torneo Regional Festival de Festivales, un encuentro deportivo que reunirá a niñas y niños de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, en un espacio de integración, sana competencia y formación de valores a través del deporte.

El torneo se llevará a cabo en Riohacha, del 19 al 21 de septiembre, y contará con competencias en futbol, fútbol sala y fútbol playa en categoría infantil, desarrollándose en diferentes escenarios coliseo Jairo Guajiro Romero, cancha de Coquivacoa y en las playas de la capital de La Guajira.

Con esta iniciativa, el Instituto Departamental de Deportes busca brindar a los deportistas la oportunidad de fortalecer sus habilidades, adquirir mayor experiencia competitiva y fomentar el desarrollo integral de sus capacidades físicas, recreativas y sociales.

Finamente, el Instituto Departamental de Deportes invita a la comunidad guajira a acompañar y apoyar este encuentro que refuerza el compromiso con el desarrollo deportivo, la inclusión social y la construcción de proyectos de vida positivos a través del deporte.

