El teniente Edwin Pacheco será quien asuma el reto de ser el nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla tras estar más de 25 años al servicio de la comunidad desde esta institución.

Su camino no será fácil. El barranquillero contó a EL HERALDO que toma el mando con la misión de superar varios retos importantes como la capacitación de todos los bomberos del equipo.

“Yo ingresé a la institución en el año 1996 y desde ese momento escalé cada posición que había para ocupar este cargo. El principal desafío que asumo es llevar este Cuerpo de Bomberos a otro nivel; vamos a capacitar a nuestro equipo y certificarlo para que sean altamente competentes a la hora de atender emergencias. Somos alrededor de 178 bomberos en este momento preparados para velar por la seguridad de la ciudadanía y Dios mediante haremos un gran trabajo”, declaró.

Con respecto a la atención de emergencias, Pacheco aseguró que hay que brindar una atención efectiva a todos los sectores de la ciudad.

“Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, nosotros no solo prestamos el servicio en el Distrito, sino que también lo hacemos en municipios aledaños y hasta en otros departamentos si nos autorizan y nos necesitan, no tenemos límites. Pero nuestro objetivo es mantener los estándares de respuesta rápida, porque hasta el momento nosotros nos desplazamos de una localidad a otra en cinco minutos, y hay que seguir así”.

Todos los humanos son factibles de cometer errores, pero el Cuerpo de Bomberos tiene claro con su nuevo jefe que la prevención es lo más importante, especialmente, para la temporada de incendios forestales y el verano.

“El tema es prepararnos para cada una de las temporadas, porque es que los incendios no avisan, ya nosotros sabemos que la temporada de incendios forestales arranca ahorita a partir del mes de octubre y noviembre, y teniendo en cuenta las brisas que hay se debe tener una preparación por futuras emergencias. En el caso de Isla Salamanca, una problemática de no acabar, estamos totalmente dispuestos para colaborar a las unidades en Sitionuevo y comunidad en general con nuestras capacidades”, dijo.

Por otro lado, Edwin Pacheco hizo un llamado a la comunidad para estas épocas de final de año para salvaguardar la seguridad de todos.

“Desde el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla queremos regalarle a la comunidad es hacer las cosas bajo todo principio de seguridad, estar pendiente y no dejar velas encendidas, no dejar aparatos eléctricos conectados sin que sean usados, no arrojar basuras a los arroyos, no meternos a los arroyos en el momento de las lluvias, entre otras cosas. Sabemos que son muchos aspectos y estamos preparando un equipo de capacitación comunitaria con todas estas recomendaciones para recorrer cada sector y promover buenas prácticas”, puntualizó.