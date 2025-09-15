Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N°3, en un trabajo conjunto y coordinado con la Armada Nacional y la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de 11 sujetos que pertenecerían a grupos de delincuencia común y presuntamente estarían al servicio del grupo armado organizado (GAO) ELN. Estos sujetos transportaban de manera ilegal combustibles en los municipios de Tamalameque y Curumaní, departamento del Cesar.

El resultado se produjo en dos acciones: la primera, en el Ferri del municipio de Tamalameque, donde fueron capturados cuatro individuos que conducían un camión, el cual contenía 1250 galones de ACPM. La segunda, en la vereda Cameruco del municipio de Curumaní, en la que se capturaron a siete sujetos y se incautaron 4000 galones de gasolina, dos vehículos tipo camión y dos motocicletas.

Cortesía El material incautado y las personas capturadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso de judicialización.

Según el Ejército, los hidrocarburos incautados no solo eran transportados de manera ilegal, sino que, de acuerdo con las investigaciones, serían empleados en el procesamiento de sustancias ilícitas, convirtiéndose en un insumo esencial dentro de las economías ilegales que alimentan el fenómeno del narcotráfico en la región.

