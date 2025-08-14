La violencia contra la fuerza pública sigue haciendo estragos en las diferentes regiones del país. En el centro del municipio de Morales, Cauca, la estación de Policía del municipio fue el escenario de un hostigamiento con ráfagas de fusil cobrando la vida de dos policías. El ataque duró varios minutos consternando a la población civil.

“Las primeras versiones establecen que dos jóvenes milicianos llegaron caminando a dicho punto, y tras acercarse a los compañeros, dispararon a la cabeza, causándole la muerte de forma inmediata”, comentó la población del municipio.

Activando el plan candando, la Fuerza Pública acordonó la zona afectada y reforzó su pie de seguridad en las calles del municipio. Así como en las entradas y salidas de este, con la intención de prevenir para prevenir nuevos ataques.

Como medida preventiva se realizó el cierre de establecimientos cercanos a la estación, así como la calle contigua al ataque, al expertos competentes percatarse de la presencia de un artefacto abandona sobre la vía. La Policía Nacional no ha compartido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

