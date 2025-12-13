Las principales calles y avenidas de la ciudad de Sincelejo se llenarán de magia, color, alegría, música y muchas más muestras de Navidad este sábado 13 de diciembre con la realización de la Gran Parada Navideña.

El majestuoso evento, que congrega a familias enteras, está previsto iniciar a las 6:00 de la tarde. Parte de la Avenida Sincelejito y culmina en la legendaria Plaza de Majagual.

El recorrido lleno de colores recorrerá, en su orden, las avenidas Mariscal Sucre, Sincelejito y Las Peñitas, empalma con la Calle 20, Parque Santander, Carrera 17 Calle Nariño hasta la Plaza de Majagual.

Empleados de la Alcaldía de Sincelejo, de la Gobernación de Sucre y de otras entidades públicas y privadas asentadas en la capital sucreña participarán de este evento que engalana aún más el espíritu de la Navidad que se vive en la ciudad desde el 1° de diciembre cuando fue encendido el alumbrado navideño que desde entonces llena de luz la llamada Flor de Sabana.