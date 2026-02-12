La Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico continua su recorrido por el departamento. Su siguiente parada será este domingo 15 de febrero en el municipio de Galapa, donde se vivirá la XIII versión de la Gran Parada Departamental Infantil e Incluyente ‘La Magia de los Sueños’, un evento que ratifica a esta población como referente cultural del Atlántico.

El evento es organizado por la Alcaldía de Galapa con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, consolidándose como un espacio para promover la diversidad, la integración y el talento de las nuevas generaciones.

Cientos de niños y niñas, representantes de 43 barrios de Galapa, junto a delegaciones infantiles de distintos municipios del departamento, llenarán las calles de creatividad con disfraces, carrozas y vestuarios cargados de fantasía.

En esta edición, el desfile gira en torno al tema ‘La Magia de los Sueños’, una apuesta que invita a reflexionar sobre los anhelos, aspiraciones y proyectos de vida de la niñez para exaltar el valor de creer, crear y mantenerse fiel a la esencia y a los arraigos culturales.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que la Gran Parada Departamental Infantil e Incluyente es una de las expresiones más significativas de la Ruta de la Tradición, al reconocer a la niñez como protagonista fundamental del presente y futuro cultural del departamento.

Cortesía Gran Parada Infantil de Galapa.

“Cuando vemos a nuestros niños y niñas desfilar con orgullo, vestidos de tradición, entendemos que la cultura del Atlántico tiene garantizada su permanencia. Ellos representan la alegría del Carnaval y son la base para preservar nuestra identidad y diversidad cultural. En Galapa evidenciamos cómo el trabajo articulado entre la administración departamental y municipal permite un carnaval incluyente, donde participan niños de distintos barrios, municipios y nuestros ‘Seres Capaces’. Cada comparsa, cada vestuario y cada presentación artística reflejan el talento de nuestros hacedores culturales y el impacto social y económico que estos eventos generan en los territorios”, afirmó el mandatario.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, señaló que esta Gran Parada Infantil e Incluyente es un escenario clave para fortalecer la formación cultural desde la infancia.

“Desde la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, acompañamos estos procesos porque fortalecen la formación artística desde la niñez y garantizan el relevo generacional de nuestras manifestaciones culturales. La participación en escenarios incluyentes asegura que nuestras tradiciones sigan vivas y evolucionen en el tiempo”, expresó.

El alcalde de Galapa, Fabián Alberto Bonett, agradeció el respaldo de la comunidad y de la Gobernación del Atlántico, y destacó que la administración municipal trabaja de manera permanente para fomentar el respeto, el amor por los sueños de la niñez y la preservación de las tradiciones como un legado que une al municipio.

“El objetivo de este evento es promover el amor por la cultura en las nuevas generaciones. A través de las Juntas de Acción Comunal y las Casas de Cultura hemos garantizado la participación de niños de todos los sectores del municipio, fortaleciendo la inclusión y la integración comunitaria. Invitamos a propios y visitantes a ser parte de esta gran celebración que refleja nuestra identidad y el talento de nuestra niñez”, expresó Bonett.

Cortesía Gran Parada Infantil de Galapa.

Agregó el alcalde que, como novedad, este año el programa de becas ‘Vamos Pa’ la U’ se vincula al evento con una representación del béisbol, brindando un mensaje sobre los derechos de los niños y reafirmando el compromiso institucional de brindar oportunidades para que transformen sus sueños en realidades a través de la educación y los programas sociales.

“Estas acciones cuentan con el respaldo y la gestión de la primera gestora social, Carmen Bonett Berdugo, consolidan un carnaval que celebra la infancia, la inclusión y la esperanza”.

Añadió que el respaldo permanente del gobernador Eduardo Verano ha sido fundamental para que Galapa continúe fortaleciendo sus tradiciones y brindando escenarios dignos para nuestra niñez. Gracias a ese acompañamiento constante, hoy podemos decir que este evento crece cada año y se consolida como un referente cultural del departamento”, puntualizó el alcalde.

Reinado Intermunicipal del Folclor Infantil e Incluyente

El Carnaval Infantil e Incluyente iniciará a partir de las 2:00 p. m., con un recorrido desde el Parque Salón Azul hasta la Casa de la Cultura, y contará con la participación de cerca de 1.000 niños danzantes, comparsas infantiles del municipio y una gran presentación musical de cierre en la plaza principal.

En el marco del evento se realizará la tercera versión del Reinado Intermunicipal del Folclor Infantil e Incluyente, con la anfitrionía de Shayoo Geraldino Cantillo y Emmanuel Pardo.

Posteriormente, tendrá lugar la coronación de los reyes de Seres Capaces, Laura Elvira Ojeda y Alexis López Lara, fortaleciendo el mensaje de inclusión y participación plena en un espectáculo donde la magia, la creatividad y las historias cobrarán vida.

El evento contará con la participación de delegaciones del municipio de Galapa y de otros puntos del departamento.

Esta gran puesta en escena no solo enaltece la identidad cultural de Galapa, sino que también impulsa la economía local, beneficiando a costureros, zapateros, artesanos, coreógrafos, músicos y comerciantes que hacen parte de la cadena creativa del Carnaval.