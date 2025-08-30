Al igual que como ocurrió en la zona sur de Sincelejo, en las últimas horas unidades de la Policía y la Armada Nacional, en coordinación con el alcalde Yahir Acuña Cardales, se tomaron el norte de la capital sucreña con operativos masivos acompañados desde el aire.

Lea también: Muerte de Valeria Afanador genera dudas en Cundinamarca: “pudo haber existido aquí un hecho delictivo”

El helicóptero Bell 212 volvió a sobrevolar el cielo de la ciudad de Sincelejo con la finalidad de monitorear las acciones en tierra y seguir ofreciendo seguridad a los ciudadanos.

Lea también: Fuertes vientos causan emergencias en el barrio Nuevo Milenio de Soledad

Esta intervención integral fue apoyada en tierra por cerca de 200 hombres que estuvieron desplegados en los barrios de la zona sur, en especial en los alrededores del complejo urbanístico Altos de la Sabana.

Lea también: Crimen en La Pradera: matan a tiros a ‘El Isleño’, presunto miembro del Clan del Golfo

La caravana de seguridad que arribó a este sector recorrió antes la calle Medellín, la Avenida Sincelejito, Zona Rosa, avenidas Mariscal Sucre y Las Peñitas, Calle 20, Parque Santander, Calle Las Flores, Cruz de Mayo, La Vega hasta llegar a Altos de la Sabana donde el alcalde Yahir Acula Cardales tras descender del helicóptero lideró una rueda de prensa en la que, entre otras acciones, anunció la vinculación de un grupo de ciudadanos al programa Jóvenes de Paz que ya tiene más de 1.500 integrantes que han dejado atrás el mundo de las drogas y la delincuencia para estar en labores en beneficio de la ciudad.