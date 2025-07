La audiencia preparatoria del juicio oral dentro del proceso que le adelantan a Juana Perea Amud y a su hijo Yofran Orozco Perea por el crimen del docente, rector, locutor y gestor cultural Armando Rivero Manjarrez y que estaba prevista para la tarde de este martes 8 de julio fracasó.

Después de más de una hora de estar en curso la diligencia a cargo del juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, José Leonidas Álvarez, este, por pedido de los defensores de los procesados, los abogados Laurentino Calambás Baos y Alberto Arce Romero, se vio en la necesidad de suspenderla y reprogramar su continuación para el próximo 22 de septiembre porque estos argumentaron que la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo, a cargo de Albeiro Rojas Martínez no ha hecho de manera completa el descubrimiento de los materiales probatorios.

Calambás Baos, defensor de confianza de Juana Perea Amud, que era la compañera sentimental del asesinado, adujo que a pesar de la insistencia ante el fiscal los elementos entregados no están completos y por ello no era pertinente anunciar las pruebas que él hará valer en el juicio para demostrar la inocencia de su defendida.

Mientras que Alberto Arce Romero, que es el defensor de oficio de Yofran Orozco Perea -que se ha declarado responsable del crimen de su padrastro- le dijo al juez que a pesar de acudir al despacho del fiscal a llevar unos aparatos electrónicos para que le suministraran los elementos materiales probatorios estos le fueron entregados al abogado suplente del otro defensor, al parecer por ser madre e hijo los procesados el fiscal creyó que se trataba de una misma unidad de defensa.

Compulsa de copias

Ante este panorama y sin vacilación alguna, el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Sincelejo reprochó la actuación de la Fiscalía y dejó claro que dentro del proceso se verán las actuaciones que la ley demanda para esos casos, es decir, que el fiscal podría verse enfrentado a un proceso penal y a uno disciplinario por no haber descubierto las pruebas, lo que le fue pedido desde finales del mes de marzo cuando se produjo la audiencia de acusación.

La audiencia fallida de esta tarde del martes 8 de julio sirvió para que Juana Perea Amud, a través de unos carteles que tenía en sus manos, exigiera “libertad por ser inocente”, mientras que su hijo Yofran, de quien es ampliamente conocido no se guarda nada, sí activó el audio para decir que: “el fiscal no quiere descubrir todos los elementos materiales probatorios para que no se den cuenta de los montajes que hizo, pero tarde o temprano todo se va a descubrir. El fiscal es corrupto”.

Los hechos

El caso por el que Juana Perea Amud y su hijo Yofran Orozco Perea están privados de la libertad desde el 1° de octubre de 2024 ocurrió el viernes 12 de julio de esa misma anualidad cuando Armando Rivero Manjarrez, compañero sentimental y padrastro, respectivamente, de los antes mencionados, desapareció de su casa en el barrio Villa Natalia, en Sincelejo, al día siguiente hallaron su camioneta incinerada en territorio de Córdoba y a los cinco días el cadáver de este en avanzado estado de descomposición (esqueletizado) en un arroyo en el corregimiento San Luis, jurisdicción del municipio de Sampués, en Sucre.

De estos crueles hechos la Fiscalía responsabiliza a los familiares del rector y gestor cultural Armando, pero es su hijastro Yofran quien se responsabiliza de todo.