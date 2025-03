Los productores de yuca industrial en el departamento de Sucre informaron la tarde de este miércoles 5 de marzo que están en asamblea permanente ultimando la logística del paro indefinido que sí desarrollarán esta semana.

Leer también: San Onofre, Sucre, celebró su aniversario 247

En un nuevo comunicado los yuqueros explican que el martes en horas de la tarde conversaron de “manera informal con el secretario Álvaro López Herrera”, pero no hubo acuerdos concretos, solo les anunciaron que habrá una reunión con la gobernadora Lucy García Montes la próxima semana, pero no hay fecha exacta.

Ante ello los yuqueros, que estuvieron representados por 12 de sus productores, acordaron realizar el paro anunciado

Indicaron que el secretario López Herrera les exteriorizó su compromiso de organizar “con la gobernadora los posibles compromisos que asumirá la administración para cuando nos reunamos con la gobernadora la próxima semana sin dar fecha exacta. Nos manifestó que debíamos escoger una comisión para que en conjunto fuéramos a Bogotá y poder concretar la condonación de las obligaciones crediticias con el Banco Agrario, así como gestionar compras de yuca por parte del Gobierno Nacional y revisar el tema de los controles a las importaciones de yuca”.

Ninguno de los anuncios logró que los productores de yuca industrial o amarga en Sucre frenaran el paro. Eso expresaron varios de ellos que piden reserva de sus identidades para no ser víctimas de represalias.

“Hoy nos encontramos en asamblea permanente especialmente para definir la logística y fecha del paro indefinido para esta semana. Ya tenemos previsto ubicarnos en dos puntos en Bremen y Las Majaguas. Queremos del Gobierno Nacional inicialmente que nos ayude como también piensa ayudar al gremio arrocero tal como lo acaba de anunciar el señor presidente Petro en su cuenta de X”.

Importante: Yuqueros de Sucre anuncian paro por incumplimientos a sus compromisos

Han sido enfáticos en que el “sector yuquero en Sucre no encuentra apoyo en la Gobernación. Ha habido incumplimientos que incluso fueron por escrito en acta de fecha 15 de febrero de 2024, también somos conscientes que nuestra agremiación fue perversamente infiltrada por la politiquería pues uno de nuestros representantes no hizo la debida gestión por la defensa de nuestros derechos, dejándose manipular por parte de los representantes de la Gobernación. Eso causó un gran daño a la agremiación”.

Sobre este último aspecto dejan claro quien los representa y quien no y a su vez informan que están depurando su agremiación para que no sigan actuando en su nombre personas que no los representan.