Frustaron lo que iba a ser el ‘Robo del Siglo 2.0′. El asalto al Banco de la República en Valledupar, ocurrido el 16 de octubre de 1994, considerado uno de los hurtos bancarios más grandes de la historia del país y de América Latina, se iba a repetir pero esta vez en Santa Marta.

Se trató de un intento de hurto a la empresa de valores Brinks, ubicada en el edificio del Banco de la República en la capital del Magdalena.

El operativo dejó como resultado la captura de diez personas, entre ellas alias “Cabe”, presunto coordinador del grupo criminal.

Los delincuentes intentaron ingresar al lugar utilizando un vehículo que imitaba los logos y características de la transportadora de valores. La alerta temprana de la entidad y la respuesta inmediata de la Policía hicieron posible la detención de cuatro sujetos dentro del edificio y de tres más en las cercanías, a quienes se les incautaron armas de fuego y otros elementos. De manera paralela, en el sector de El Rodadero fueron capturadas tres personas adicionales con equipos industriales y un vehículo con placas falsas, que podrían estar relacionados con el hecho.

Alias “Cabe”, quien había salido recientemente de prisión en Cartagena y cuenta con seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, sería el encargado de coordinar el intento de hurto.

En el operativo fueron incautadas dos armas de fuego —una de ellas traumática—, tres vehículos con irregularidades en sus sistemas de identificación y otros elementos que habrían sido utilizados para el ilícito.

El teniente coronel Julio Alexander Beltrán Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó que este resultado operativo ratifica el compromiso de la institución en la lucha contra el crimen organizado y en la preservación de la seguridad ciudadana.

¿Responsables serían los mismos del millonario robo en aeropuerto de La Guajira?

El pasado 9 de abril se cometió un robo de película dentro del aeropuerto Almirante Padilla de la capital del departamento de La Guajira.

Según testigos del hecho, cuando se hallaba un carro de valores de la empresa BRINKS al parecer en labores de entregar un paquete, desconocidos irrumpieron e intimidaron a los empleados con armas de fuego, y se llevaron el botín.

En el caso de Santa Marta, las autoridades investigan si esta estructura criminal estaría vinculada con el robo cometido en La Guajira.