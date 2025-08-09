En el marco de la XI Mesa Técnica de Erosión Costera de La Guajira, que realizó Corpoguajira en Manaure, se firmó un Acuerdo de Voluntades que busca promover el manejo sostenible de los ecosistemas marino-costeros y proteger el municipio contra este fenómeno.

Las entidades participantes además de Corpoguajira, son la Alcaldía de Manaure, las Salinas Marítimas de Manaure Limitada, así como las comunidades locales y corregimientos aledaños.

En esta región del departamento, la erosión costera ha sido identificada como una problemática crítica que deteriora los ecosistemas y afecta directamente el bienestar de las comunidades. Ante esta realidad, las partes involucradas han reconocido la urgencia de implementar acciones concretas para mitigar estos efectos y asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos.

Dicho acuerdo establece un trabajo colaborativo por un período de dos años, y tiene como principal objetivo fomentar el manejo sostenible de los ecosistemas marino-costeros, lo que incluye la implementación de Medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas, tales como la restauración de manglares y pastos marinos.

Por su parte la administración municipal identificará las áreas más vulnerables a la erosión y ejecutará las obras necesarias para restaurar playas y márgenes de ríos e incorporará medidas de adaptación frente a la erosión costera en el POT.

También fomentará actividades de educación ambiental, asegurando que la comunidad esté informada y comprometida con la protección de sus ecosistemas. Las comunidades locales serán parte activa en la restauración ecológica y contarán con representantes en el comité de seguimiento. También se enfocarán en promover el conocimiento y la educación ambiental a nuevas generaciones.