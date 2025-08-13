La ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, es sede del XIV Encuentro Empresarial Andino que reúne en el Centro de Convenciones a más de 150 empresarios de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de intercambio comercial, inversión y oportunidades de negocios.

En el acto de apertura, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara compartió un mensaje de integración regional, desarrollo económico y apertura internacional. Al tiempo agradeció a Procolombia la confianza en el departamento de Córdoba y enfatizó en el trabajo conjunto con los gremios para generar las condiciones que impulsen el crecimiento económico de la región.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

“Recibimos con mucha satisfacción a más de 150 empresarios de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Nos complace que sigamos creciendo y que este tipo de eventos sirvan para que vean en Córdoba un socio comercial estratégico. Somos un territorio en crecimiento, de gente buena, berraca y trabajadora con una economía y turismo en constante expansión”.

También resaltó los avances en infraestructura estratégica del departamento que fortalecerán la competitividad regional; la próxima apertura del aeropuerto internacional de Montería para facilitar la conexión con el mundo, la construcción del Centro de Eventos del Caribe colombiano, que posicionará a Córdoba como destino para el turismo de negocios.“Esta es una gran oportunidad: cuatro países, una rueda de negocios que va a seguir dinamizando nuestra economía y que demuestra que Córdoba está lista para jugar en las grandes ligas del comercio internacional”, subrayó.

El Comité Andino de Autoridades de Promoción de Exportaciones (CAAPE) que organiza el evento proyecta generar negocios por más de 100 millones de dólares y atrae visitantes nacionales y extranjeros a Córdoba.